Africa

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compró combustible de emergencia en África tras perder el suministro venezolano. El tanquero MIA GRACE llegará a La Habana con carga crítica

El colapso del eje Caracas–La Habana obligó al Partido Comunista de Cuba a adquirir combustible de emergencia en África. El cargamento apenas cubriría día y medio de demanda eléctrica.

La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos ha dejado al régimen cubano contra el reloj. Sin el suministro regular de petróleo venezolano y con los cargamentos de Rusia y México ya agotados, el Gobierno de Cuba se vio obligado a comprar combustible de emergencia en África, enviando el tanquero MIA GRACE rumbo a La Habana con un cargamento crítico.

De acuerdo con plataformas de rastreo satelital, el buque MIA GRACE zarpó el lunes 19 de enero desde Lomé, Togo, y tiene prevista su llegada a la capital cubana el 4 de febrero. La operación evidencia la fragilidad energética del régimen tras el colapso del respaldo venezolano.

¿Qué transporta el MIA GRACE?

Según explicó a Diario de Cuba el investigador Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, el buque transportaría diésel o fueloil, combustibles esenciales para la generación eléctrica distribuida, hoy prácticamente paralizada en la Isla.

  • Origen: Lomé, Togo (África)

  • Tipo de combustible: Diésel o fueloil (calidad no confirmada)

  • Destino: La Habana

  • Fecha estimada de arribo: 4 de febrero

Piñón precisó que Togo no refina petróleo, pero funciona como centro logístico y de tránsito de combustibles refinados, lo que apunta a una compra realizada al contado por Cubametales, empresa del conglomerado militar GAESA, posiblemente mediante un intermediario europeo.

Ruta y volumen del cargamento

Antes de cargar en África, el MIA GRACE partió del puerto de Amberes, Bélgica, donde GAESA ha realizado compras puntuales en años anteriores.

  • Volumen estimado:

    • 314.500 barriles de diésel o

    • 280.500 barriles de fueloil

  • El buque no estaría completamente cargado, según su calado.

El cargamento apenas alcanzaría para alrededor de un día y medio de consumo nacional, lo que subraya el carácter urgente y limitado de la operación.

Colapso eléctrico en la Isla

La crisis de generación eléctrica en Cuba se ha agravado en los últimos días, incluso con una demanda reducida por la caída de las temperaturas.

La Unión Eléctrica (UNE) informó de la paralización casi total de la generación distribuida, clave para aliviar los apagones, especialmente en el horario pico.

Impacto por falta de combustible

  • 101 centrales de generación distribuida fuera de servicio

    • 927 MW dejados de generar por falta de combustible

  • 156 MW adicionales no producidos por escasez de lubricantes

  • 30 MW menos por la patana de Karadeniz Holding en la bahía de La Habana

Total fuera de servicio: 1.113 MW, casi un tercio de la demanda nacional de un día normal.

Las centrales de generación distribuida funcionan con diésel, mientras que las patanas turcas operan con fueloil, ambos hoy escasos.

Fin del eje Caracas–La Habana

La caída de Maduro y el bloqueo naval de Estados Unidos contra la llamada “flota fantasma” que transportaba crudo venezolano —gran parte de ella bajo sanciones— cortaron el suministro a Cuba desde diciembre.

Actualmente:

  • México es el principal proveedor de combustible

  • Rusia aporta cargamentos esporádicos

Sin embargo, estos volúmenes no cubren la demanda diaria de la Isla, estimada en 100.000 barriles, de los cuales solo 40.000 son de producción nacional.

Un régimen sin margen

La compra de emergencia en África confirma que el régimen cubano ha perdido su red de apoyo energético clave y depende ahora de operaciones costosas, al contado y logísticamente complejas, financiadas con los recursos acumulados por GAESA.

El MIA GRACE no resuelve la crisis: apenas compra tiempo para un sistema energético al borde del colapso.

