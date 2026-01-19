americateve

China entrega a Cuba donativo de casi 5.000 toneladas de arroz

LA HABANA (AP) — Cuba recibió el lunes 4.800 toneladas de arroz donadas por China y que forma parte de unas 30.000 toneladas de un programa de cooperación de emergencia, en momentos en que la isla atraviesa una severa crisis y tiene dificultades para hacer frente a su factura de importación.

El portal oficial Cubadebate mostró imágenes de la ceremonia de entrega por parte del embajador de la nación asiática en la isla, Hua Xin, e indicó que el cereal comenzará a ser “distribuido de inmediato” a la población.

Según se señaló 2.400 toneladas se descargaron en La Habana para beneficio de las provincias occidentales. Otro volumen idéntico se entregó en el puerto de Santiago de Cuba, al oriente del país.

Hay un tercer lote que está listo para zarpar con 15.000 toneladas. En total se espera que los envíos alcancen las 30.000 toneladas de arroz como parte de un programa de ayuda escalonado, dijo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz.

Cuba atraviesa desde comienzo de la presente década por una fuerte crisis financiera agudizada por la paralización de la pandemia de la COVID-19 y un radical incremento de las sanciones de Estados Unidos que busca presionar por un cambio de modelo en la isla, según las autoridades.

El país tiene una factura de alimentos que anualmente ronda los 2.000 millones de dólares en importaciones sobre todo de básicos como el arroz, el pollo o los frijoles que el Estado entrega a cada ciudadano.

Al desabastecimiento de alimentos y medicinas en estos años se sumaron los apagones y carencia de combustible, l os cuales podrían agudizarse luego de la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, un aliado estratégico de la isla.

Aún se desconoce el impacto real de la salida de Maduro, pues ninguna de las partes brindó información precisa sobre cómo quedarán los convenios de cooperación y comercio entre Cuba y Venezuela. China, así como Rusia y México son también poderosos aliados de la nación caribeña.

FUENTE: AP

