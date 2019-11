'Cierre de Zoonosis', activistas cubanos protestan frente al Centro de Observación Animal

La manifestación espontánea se da después de la matanza de perros perpetrada ante las celebraciones del aniversario 500 de La Habana y la llegada este lunes a la Isla de los reyes de España Felipe VI y Letizia.

Las imágenes de la recogida masiva de los animales han conmocionado a la opinión pública cubana que se ha vertido a las redes sociales a denunciar la situación.

image.png

"Cierre de Zoonosis", "Abajo Zoonosis", "Estricnina no", "Esterilizar sí, Matar no", "Hablamos por los que no tienen voz", se leía en algunas de las pancartas que sostenían los manifestantes frente al centro.

La estricnina, un alcaloide de la nuez vómica, un árbol originario del sudeste asiático, se suministra cada martes y viernes para "hacer limpieza" de perros y gatos cazados por el departamento de Zoonosis de La Habana, como recogió recientemente un inusual reportaje de la revista Bohemia sobre un tema ausente de las páginas de la prensa oficial.

Es una muerte en solo tres minutos, pero es altamente invasiva y violenta. No es considerado un método humanitario para acabar con la vida del animal.

Activistas reunidos este lunes mostraban su indignación por el sacrificio masivo de los últimos días y aseguraron a DIARIO DE CUBA que se van "a plantar duro", pese a la llegada de la policía (al menos ocho oficiales) más agentes de la Seguridad del Estado.

Este fin de semana voces como la del humorista Ulises Toirac y la actriz Violeta Rodríguez denunciaron la operación desplegada por las autoridades para darle "mejor cara" a La Habana en sus 500 años.

En los últimos años, y sobre todo al calor de la reciente reforma constitucional cubana, han surgido varias organizaciones sin ánimo de lucro, refugios, iniciativas de cada vez más ciudadanos que se oponen al maltrato y reclaman una Ley de Protección Animal, hasta ahora infructuosamente.