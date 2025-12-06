americateve

Washington

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió los ataques a presuntas embarcaciones de cárteles de drogas en un discurso pronunciado el sábado en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, afirmando que el presidente Donald Trump tiene el poder de emprender acciones militares “como lo considere necesario” para defender la nación.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
Hegseth desestimó las críticas a los ataques, en los que han muerto más de 80 personas, y ahora enfrentan un intenso escrutinio por preocupaciones de que violaron el derecho internacional. Al decir que los ataques están justificados para proteger a los estadounidenses, Hegseth comparó esa lucha con la guerra contra el terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

“Si trabajas para una organización designada como terrorista y traes drogas a este país en un barco, te encontraremos y te hundiremos. Que no haya duda al respecto”, dijo Hegseth durante su discurso principal en el Foro Nacional de Defensa Reagan. “El presidente Trump puede y tomará acciones militares decisivas como lo considere necesario para defender los intereses de nuestra nación. Que ningún país en la tierra dude de eso ni por un momento”, añadió.

El ataque más reciente eleva el número de muertos de la campaña a al menos 87 personas. Los legisladores han buscado más respuestas sobre los ataques y su justificación legal, y si las fuerzas de Estados Unidos recibieron la orden de lanzar un ataque de seguimiento tras una ofensiva en septiembre, aun después de que el Pentágono supiera que había sobrevivientes.

Aunque Hegseth comparó a los presuntos traficantes de drogas con los terroristas de Al Qaeda, los expertos han señalado importantes diferencias entre los dos enemigos y los esfuerzos para combatirlos.

Las declaraciones del secretario se produjeron después de que el gobierno de Trump publicara su nueva estrategia de seguridad nacional, en la que pinta a los aliados europeos como débiles y busca reafirmar la dominancia de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

En su discurso, Hegseth también habló de la necesidad de controlar el ascenso de China a través de la fuerza y no del conflicto. Repitió la promesa de Trump de reanudar las pruebas nucleares en igualdad de condiciones con China y Rusia, un objetivo que ha alarmado a muchos expertos en armas nucleares. China y Rusia no han realizado pruebas explosivas en décadas, aunque el Kremlin dijo que seguiría a Estados Unidos si Trump reiniciara las pruebas.

El discurso fue pronunciado en el Foro Nacional de Defensa Reagan en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan en California, un evento que reúne a los principales expertos en seguridad nacional de todo el país. Hegseth aprovechó la visita para argumentar que Trump es el “verdadero y legítimo heredero” de Reagan en lo que respecta a una enérgica política exterior.

En contraste, el secretario de Defensa criticó a los líderes republicanos de los años posteriores a Reagan por apoyar guerras en el Oriente Medio y esfuerzos de construcción de democracia que no funcionaron. También censuró a quienes han argumentado que el cambio climático plantea serios desafíos a la preparación militar.

“El departamento de guerra no se distraerá con la construcción de democracia, el intervencionismo, las guerras indefinidas, el cambio de régimen, el cambio climático, la moralización “woke” y la construcción de naciones ineficaz”, afirmó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

