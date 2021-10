Calendario de los vuelos a Cuba desde EEUU para el mes de Noviembre

Hasta el momento American Airlines se mantiene operando una frecuencia semanal (todos los lunes) durante el mes de noviembre desde Miami hasta La Habana.

AA2705 llegando a La Habana 11:55 am

AA2706 saliendo de La Habana 1:25 pm

Para más información puede comunicarse o presentarse a la oficina de Ventas del Centro de Negocios en Miramar calle 76 entre 3ra y 5ta Avenida. Teléfonos: 7-214-4845 y 7-214-4847.

Vuelos a Cuba desde Tampa en Southwest

La compañía Southwest operará el trayecto entre Tampa y la Habana todos los días sábados del mes de noviembre.

WN4801 llegando a La Habana 10:50 am

WN4802 saliendo de La Habana 12:10 pm

Para más detalles sobre las ofertas puede contactar a la compañía por medio de su teléfono en la oficina comercial de La Habana. +5376497598.

Vuelos a Cuba en JetBlue

JetBlue también contará con una sola frecuencia a Cuba desde el aeropuerto de Fort Lauderdale. El vuelo con 162 capacidades sale todos los viernes.

Desde febrero pasado JetBlue cambió su política de equipaje y los pasajeros que compren los boletos más económicos tendrán que pagar cargos adicionales por el equipaje de mano.

Los pasajeros afectados serán los que compren el boleto aéreo en su versión básica, que hasta el momento incluía un equipaje de mano de 22 libras como máximo con dimensiones de 55.88 cm de largo, 35.56 cm de ancho y 22.86 cm de alto. Eso ya no será posible, el pasajero deberá pagar aparte por los kilos de más.

Vuelos Charter a Cuba

Los vuelos de Estados Unidos a Cuba se espera que aumenten en noviembre, cuando se abrirán las fronteras de la Isla, y ya compañías en Miami ofertan viajes directos o con escala a La Habana y otras ciudades. Por su parte, las aerolíneas internacionales todavía no publican los vuelos a Cuba para noviembre, informó la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA).

La agencia de viajes VaCuba tiene una oferta de vuelos Miami-Bahamas-La Habana a partir del 8 de noviembre y Miami-Bahamas-Holguín desde el 21 de noviembre, informó el periódico miamense El Nuevo Herald.

Los precios de los pasajes es de unos 1.455 dólares, ida y vuelta, y una maleta de 50 libras cuesta 75 dólares. "Los vuelos para La Habana solo saldrán los lunes y para Holguín, jueves y domingos", dijo Jorge Martínez, un cliente de la agencia.

Por su parte, la agencia de viajes CubaMax contará con vuelos directos de Miami a Cuba a partir de noviembre. "Según me contó la chica que me atendió, los vuelos oscilarán entre 400 y 700 dólares, y habrá una frecuencia semanal de hasta ocho vuelos chárter por AeroCuba, pero hasta el momento no tienen una fecha específica", dijo Martínez.

De momento, las únicas fechas confirmadas por Cubamax son unos vuelos con escala en Cancún para el 24 de noviembre, y para el 8, 15, 22 y 29 de diciembre con un precio aproximado de 1.800 dólares por la aerolínea mexicana Viva Aerobus, agregó El Nuevo Herald.

La estatal ECASA informó en su canal de Telegram que "durante esta semana las aerolíneas se encuentran realizando las revisiones y ajustes correspondientes para establecer los vuelos" a Cuba después de ser informadas de "la cantidad de frecuencias que pueden operar a partir del 15 de noviembre", fecha en que se abren las fronteras de la Isla.

Embed

Precios de los boletos aumentan descomunalmente

Para que se tenga una idea de lo exorbitante de los precios en cualquiera de las rutas desde el sur de la Florida hasta La Habana donde el trayecto es bien corto, solo hay que cruzar el estrecho de la Florida en poco más de una hora, baste decir que están por encima de los 1.000 dólares.

A modo de comparación un vuelo entre Miami y Buenos Aires, la capital de Argentina que se ubica en el sur del continente americano, cuesta 746 dólares con Aerolíneas Argentinas. El precio del boleto se rastreó gracias al buscador Google Flight.

Otro ejemplo es un trayecto transatlántico en la ruta Miami-Madrid, también en el mes de diciembre, que tiene un costo de 541 dólares en American Airlines. Nada comparable con el precio de la ruta Miami-La Habana.

Requisitos sanitarios a la entrada a Cuba

Como parte de la flexibilización de las medidas sanitarias, que son posibles gracias a la disminución de la incidencia del coronavirus en el país, los viajeros que arriben a Cuba a partir del 7 de noviembre no deberán someterse a cuarentena y los que lleguen después del día 15 también estarán exentos de la realización de un examen PCR para detectar el virus, por lo tanto, no tendrán que pagar por el protocolo sanitario.

La nueva medida de las autoridades es que el viajero debe presentar su certificado de vacunación en caso de que ya haya sido inmunizado, sin importar la marca de vacuna que se puso. Todas las que están siendo usadas en el mundo se reconocerán por parte de las autoridades cubanas.

En el caso de que la persona no cuente con el certificado o no haya sido vacunada debe traer consigo una prueba PCR que indique que es negativo al COVID-19. El examen debe haberse realizado con menos de 72 horas de su arribo al territorio cubano.