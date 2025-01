Beneficiarios de reunificación familiar se quejan de no poder volar a EEUU

Associated Press

Associated Press

“Cuando fuimos a abordar el avión nos dijeron que nos dirigiéramos a la embajada de Estados Unidos y que allí nos darían más información pero no nos dejaron viajar”, dijo Olga Lidia Hernández, una beneficiaria del Programa Cubano de Reunificación Familiar (CFRP por sus siglas en inglés).

“Me dijeron que me habían denegado el permiso de vuelo y no me dieron más explicaciones”, dijo.