Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible de avión y crisis energética

LA HABANA / CANADÁ. — Varias aerolíneas canadienses suspendieron sus vuelos hacia Cuba debido a la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de la isla, en medio de una crisis energética profunda que ha paralizado gran parte del transporte aéreo internacional hacia el país caribeño.

Entre las líneas afectadas se encuentran Air Canada, WestJet y Air Transat, que anunciaron este lunes la cancelación temporal de sus operaciones regulares a Cuba, citando la indisponibilidad de combustible Jet A-1 en los aeródromos cubanos.

aeropuerto jose marti Air Canada suspende vuelos y repatria pasajeros La principal aerolínea de Canadá, Air Canada, confirmó que suspenderá de inmediato sus servicios a Cuba debido a la escasez de combustible de aviación. La compañía también planea enviar vuelos vacíos hacia la isla para recoger y repatriar a cerca de 3 000 pasajeros que se encuentran allí actualmente.

Air Canada explicó que la decisión se tomó tras avisos oficiales sobre la falta de combustible Jet A-1 en los aeropuertos cubanos a partir del 10 de febrero, lo que hace imposible repostar adecuadamente para operar vuelos regulares.

WestJet, inicialmente prevista para mantener operaciones, suspendió la venta de boletos y canceló vuelos a Cuba, con políticas flexibles para permitir reembolsos o reprogramaciones. Air Transat, por su parte, indicó que sus vuelos seguirán programados aunque con opciones de ajuste si la crisis empeora.

Impacto del combustible en el transporte aéreo El anuncio de las aerolíneas se produce en un momento en que la aviación cubana enfrenta una severa escasez de combustible que ya ha obligado a otros transportistas a realizar escalas técnicas o a replantear itinerarios.

Canadá es uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Cuba, por lo que la suspensión de vuelos golpea directamente al sector turístico y económico de la isla, que ya registra otros impactos, como cierres hoteleros y apagones prolongados debido a la crisis energética