🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

La crisis energética en Cuba alcanza un punto crítico. El régimen advirtió a aerolíneas internacionales que los aeropuertos podrían quedarse sin combustible de aviación, poniendo en riesgo vuelos comerciales y la conectividad del país.

Air Canada suspende vuelos a Cuba, mientras miles de turistas canadienses quedan varados y otras aerolíneas evalúan sus operaciones. El colapso del suministro de gasolina afecta no solo a la aviación, sino también al transporte, el turismo y la vida diaria de millones de cubanos.

Apagones históricos, recortes de servicios, hoteles cerrados y un país al borde del colapso energético marcan uno de los momentos más delicados en décadas.

En este video analizamos:

Por qué Cuba se está quedando sin combustible

Qué significa la cancelación de vuelos de Air Canada

Qué aerolíneas podrían ser las próximas

El impacto real en turismo, economía y población

Qué puede pasar en las próximas horas

