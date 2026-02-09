americateve
🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

La crisis energética en Cuba alcanza un punto crítico. El régimen advirtió a aerolíneas internacionales que los aeropuertos podrían quedarse sin combustible de aviación, poniendo en riesgo vuelos comerciales y la conectividad del país.

apagon historico en cuba: mas del 61 % del pais quedara sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes
expertos urgen a trump a aplicar presion total sobre cuba mientras advierten que el regimen intentara enganar a eeuu

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Air Canada suspende vuelos a Cuba, mientras miles de turistas canadienses quedan varados y otras aerolíneas evalúan sus operaciones. El colapso del suministro de gasolina afecta no solo a la aviación, sino también al transporte, el turismo y la vida diaria de millones de cubanos.

Apagones históricos, recortes de servicios, hoteles cerrados y un país al borde del colapso energético marcan uno de los momentos más delicados en décadas.

En este video analizamos:

  • Por qué Cuba se está quedando sin combustible

  • Qué significa la cancelación de vuelos de Air Canada

  • Qué aerolíneas podrían ser las próximas

  • El impacto real en turismo, economía y población

  • Qué puede pasar en las próximas horas

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Un hombre pasa frente a una gasolinera que se ha quedado sin combustible, situada cerca de la embajada de Estados Unidos, que se ve al fondo, en La Habana, Cuba, el sábado 7 de febrero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Aviación, cultura, actividades deportivas y bancos se ven afectados por falta de combustible en Cuba

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Denuncian golpiza a "El Chulo" en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Milei: “estoy sorprendido por el resultado” tras amplia victoria en legislativas; promete reformas

