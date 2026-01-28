americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Más de 2,100 cubanos han sido deportados en 2025 bajo la administración Trump, entre repatriaciones a Cuba y expulsiones a terceros países como México. Las cifras más altas en años

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump cubanos

Las deportaciones de ciudadanos cubanos desde Estados Unidos se han disparado durante 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump.

Datos oficiales y estimaciones coincidentes indican que más de 2,100 cubanos han sido deportados en lo que va de año, ya sea directamente a la Isla o enviados a terceros países como México, marcando un aumento drástico frente a años anteriores.

CIFRAS CLAVE: ¿CUÁNTOS CUBANOS HAN SIDO DEPORTADOS?

Deportaciones directas a Cuba

  • Al menos 1,370 cubanos fueron deportados directamente a Cuba en 2025

  • Los retornos se realizaron mediante vuelos organizados por ICE

  • La cifra fue confirmada por el Ministerio del Interior de Cuba

Deportaciones a terceros países

  • Al menos 731 cubanos han sido deportados a países terceros, principalmente México

  • Estas expulsiones incluyen casos en los que Cuba se negó a recibir a los deportados}

cubanos deportados

Total estimado en 2025

Más de 2,100 cubanos deportados en total

(incluye repatriaciones a Cuba + expulsiones a terceros países)

COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES

  • 2024 (administración previa):

    Aproximadamente 800 cubanos deportados

  • 2025 (Trump):

    Más de 1,600 enviados a Cuba

    Más de 2,100 en total contando terceros países

Conclusión: las deportaciones más que se duplicaron en un solo año.

CONTEXTO Y ADVERTENCIA

Las cifras reflejan deportaciones documentadas antes del cierre de 2025 y podrían aumentar si se contabilizan:

  • Nuevos vuelos de repatriación

  • Expulsiones posteriores a terceros países

  • Devoluciones aceleradas bajo mecanismos fronterizos

Analistas advierten que el endurecimiento migratorio impacta especialmente a cubanos con I-220A, órdenes finales de deportación o antecedentes penales, en un contexto de tolerancia cero por parte de ICE.

CLAVES DEL AUMENTO

  • Reactivación de vuelos directos a Cuba

  • Uso de terceros países cuando La Habana no acepta deportados

  • Mayor cooperación regional en expulsiones

  • Prioridad de ICE en casos con órdenes finales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump afirma que cuba va a colapsar muy pronto

Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

Por Redacción América Noticias Miami
Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray)

Trump exige a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con leyes migratorias: "Esperamos que hagan lo correcto"

Por Redacción América Noticias Miami
trump respalda a ice tras operativo en minneapolis que termino con un activista anti-ice armado abatido

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Por Redacción América Noticias Miami
trump evalua bloqueo naval a cuba para cortar el petroleo que sostiene al regimen

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: Estados Unidos está preparado para usar la fuerza

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: "Estados Unidos está preparado para usar la fuerza"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter