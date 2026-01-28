Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Las deportaciones de ciudadanos cubanos desde Estados Unidos se han disparado durante 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump.
Más de 2,100 cubanos han sido deportados en 2025 bajo la administración Trump, entre repatriaciones a Cuba y expulsiones a terceros países como México. Las cifras más altas en años
Datos oficiales y estimaciones coincidentes indican que más de 2,100 cubanos han sido deportados en lo que va de año, ya sea directamente a la Isla o enviados a terceros países como México, marcando un aumento drástico frente a años anteriores.
Deportaciones directas a Cuba
Al menos 1,370 cubanos fueron deportados directamente a Cuba en 2025
Los retornos se realizaron mediante vuelos organizados por ICE
La cifra fue confirmada por el Ministerio del Interior de Cuba
Deportaciones a terceros países
Al menos 731 cubanos han sido deportados a países terceros, principalmente México
Estas expulsiones incluyen casos en los que Cuba se negó a recibir a los deportados}
Más de 2,100 cubanos deportados en total
(incluye repatriaciones a Cuba + expulsiones a terceros países)
2024 (administración previa):
Aproximadamente 800 cubanos deportados
2025 (Trump):
Más de 1,600 enviados a Cuba
Más de 2,100 en total contando terceros países
Conclusión: las deportaciones más que se duplicaron en un solo año.
Las cifras reflejan deportaciones documentadas antes del cierre de 2025 y podrían aumentar si se contabilizan:
Nuevos vuelos de repatriación
Expulsiones posteriores a terceros países
Devoluciones aceleradas bajo mecanismos fronterizos
Analistas advierten que el endurecimiento migratorio impacta especialmente a cubanos con I-220A, órdenes finales de deportación o antecedentes penales, en un contexto de tolerancia cero por parte de ICE.
Reactivación de vuelos directos a Cuba
Uso de terceros países cuando La Habana no acepta deportados
Mayor cooperación regional en expulsiones
Prioridad de ICE en casos con órdenes finales
