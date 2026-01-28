Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Las deportaciones de ciudadanos cubanos desde Estados Unidos se han disparado durante 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump .

Datos oficiales y estimaciones coincidentes indican que más de 2,100 cubanos han sido deportados en lo que va de año, ya sea directamente a la Isla o enviados a terceros países como México , marcando un aumento drástico frente a años anteriores.

La cifra fue confirmada por el Ministerio del Interior de Cuba

Los retornos se realizaron mediante vuelos organizados por ICE

Al menos 1,370 cubanos fueron deportados directamente a Cuba en 2025

Más de 2,100 cubanos deportados en total

Estas expulsiones incluyen casos en los que Cuba se negó a recibir a los deportados}

Al menos 731 cubanos han sido deportados a países terceros , principalmente México

(incluye repatriaciones a Cuba + expulsiones a terceros países)

COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES

2024 (administración previa): Aproximadamente 800 cubanos deportados

2025 (Trump): Más de 1,600 enviados a Cuba Más de 2,100 en total contando terceros países

Conclusión: las deportaciones más que se duplicaron en un solo año.

CONTEXTO Y ADVERTENCIA

Las cifras reflejan deportaciones documentadas antes del cierre de 2025 y podrían aumentar si se contabilizan:

Nuevos vuelos de repatriación

Expulsiones posteriores a terceros países

Devoluciones aceleradas bajo mecanismos fronterizos

Analistas advierten que el endurecimiento migratorio impacta especialmente a cubanos con I-220A, órdenes finales de deportación o antecedentes penales, en un contexto de tolerancia cero por parte de ICE.

CLAVES DEL AUMENTO