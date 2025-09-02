americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sandro Castro

Así fue la llamada de Sandro Castro a Destino Tolk que desató la polémica en MIAMl

El youtuber Jesús Cazorla mostró la llamada entre Sandro Castro y Destino Tolk, generando revuelo en redes. Sandro, nieto de Fidel Castro, busca contacto con influencers en el exilio cubano, provocando reacciones mixtas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Sandro Castro Destino Tolk

El youtuber venezolano Jesús Cazorla, residente en Cuba, reveló este lunes el video de la polémica llamada entre Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, y el presentador dominicano Destino Tolk, figura de gran popularidad en la farándula de Miami.

La grabación ha provocado un intenso debate en redes sociales.

En días previos ya circulaban rumores sobre un saludo de Sandro a Destino, pero el material difundido por Cazorla muestra el momento exacto del primer intento de comunicación. En la conversación, Sandro se mostró entusiasmado al saber que Cazorla había tenido contacto con el comunicador dominicano y le dijo: “Oye, pero estuviste con Destino Tolk y supe que me estaban llamando. Ahora soy yo quien quiero llamarlo. ¿Tú no tienes su número?”

Embed - Jesus Cazorla on Instagram: "Mañana se rompe el corojo mañana salimos con este Podcats @destinotolk contesta la llamada Banner promocional @havanasky_travel"

Entre risas, Cazorla aceptó marcar el teléfono y puso la llamada en altavoz. Al contestar, Destino recibió la presentación de forma contundente. “Oye, estoy con Sandro Castro”, le dijo Cazorla. La respuesta inmediata del dominicano fue corta y tajante: “¡No, no, no!”.

Sandro Castro muestra admiración por Destino

Lejos de incomodarse por la reacción, Sandro grabó poco después un mensaje público en el que expresó su simpatía hacia el presentador: “Oye, Destino, te llamé asere. Aquí en Cuba te descargamos, mi hermano”, afirmó entre risas junto a Jesús Cazorla.

El gesto sorprendió a muchos, ya que Destino es una figura con gran influencia en el exilio cubano, un sector históricamente crítico con la familia Castro y el régimen que ha gobernado la isla por más de seis décadas.

No es la primera vez que Sandro genera controversia. En agosto pasado concedió una entrevista a la televisión argentina en la que habló sobre su vida como influencer y el peso de su apellido. Además, recientemente se estrenó como cantante en el género urbano, con un tema inspirado en la cerveza Cristal, y anunció la creación de su propio sello discográfico, Castro Records.

La reacción de Destino: “El que tenga miedo que llame a Marco Rubio”

Fiel a su estilo directo, Destino reaccionó en redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó:

“Yo soy la cabra, el que no le tiene miedo a nada ni a nadie. El que nada debe, nada teme. Calienten, calienten… mi vida no la controla ni mi mamá. El que tenga miedo que llame a Marco Rubio o a Trump. Ellos tienen mis informaciones”.

Sus palabras reforzaron la imagen desafiante que lo ha convertido en una de las voces más influyentes de la comunidad cubana en Miami, donde mantiene una audiencia fiel con entrevistas a artistas y personalidades del ámbito cultural.

Opiniones divididas en redes

La inesperada interacción entre Sandro Castro y Destino Tolk sigue generando comentarios. Mientras algunos interpretan el gesto de Sandro como una muestra genuina de admiración, otros lo ven como un intento estratégico del nieto de Fidel Castro por ganar visibilidad más allá de la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
sandro castro elogia al polemico influencer de miami destino y le envia un mensaje desde cuba: te descargamos, mi hermano

Sandro Castro elogia al polémico influencer de MIAMI Destino y le envía un mensaje desde Cuba: "Te descargamos, mi hermano"

Por Redacción América Noticias Miami
mujer cubana da a luz a trillizos en artemisa con solo 34 semanas de gestacion

Mujer cubana da a luz a trillizos en Artemisa con solo 34 semanas de gestación

Por Redacción América Noticias Miami
detienen en la habana vieja a un hombre acusado de trafico de drogas

Detienen en La Habana Vieja a un hombre acusado de tráfico de drogas

Por Redacción América Noticias Miami
camion cargado de ataudes se estrella contra una vivienda en regla, la habana

Camión cargado de ataúdes se estrella contra una vivienda en Regla, La Habana

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Detienen en La Habana Vieja a un hombre acusado de tráfico de drogas

Detienen en La Habana Vieja a un hombre acusado de tráfico de drogas

Incendio en subestación eléctrica de Güira de Melena deja a miles sin luz y revive reclamos de cambio en Cuba

Incendio en subestación eléctrica de Güira de Melena deja a miles sin luz y revive reclamos de cambio en Cuba

Congresista de extrema izquierda Ilhan Omar reporta ingresos millonarios que podría alcanzar los 30 millones de dólares

Congresista de extrema izquierda Ilhan Omar reporta ingresos millonarios que podría alcanzar los 30 millones de dólares

El presidente ruso Vladimir Putin (d) con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif en Beijing, China, el 2 de septiembre del 2025. (Maxim Shemetov/Pool Photo via AP)

Putin dice que gobierno de Trump escucha argumentos de Rusia sobre guerra en Ucrania

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el vicepresidente JD Vance escucha durante una reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 25 de agosto de 2025 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Ecuador negocia con EEUU recibir a 300 migrantes a pocos días de la visita de Marco Rubio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter