Así fue la llamada de Sandro Castro a Destino Tolk que desató la polémica en MIAMl

El youtuber venezolano Jesús Cazorla , residente en Cuba , reveló este lunes el video de la polémica llamada entre Sandro Castro , nieto de Fidel Castro, y el presentador dominicano Destino Tolk , figura de gran popularidad en la farándula de Miami .

En días previos ya circulaban rumores sobre un saludo de Sandro a Destino, pero el material difundido por Cazorla muestra el momento exacto del primer intento de comunicación. En la conversación, Sandro se mostró entusiasmado al saber que Cazorla había tenido contacto con el comunicador dominicano y le dijo: “Oye, pero estuviste con Destino Tolk y supe que me estaban llamando. Ahora soy yo quien quiero llamarlo. ¿Tú no tienes su número?”

Entre risas, Cazorla aceptó marcar el teléfono y puso la llamada en altavoz. Al contestar, Destino recibió la presentación de forma contundente. “Oye, estoy con Sandro Castro”, le dijo Cazorla. La respuesta inmediata del dominicano fue corta y tajante: “¡No, no, no!”.

Lejos de incomodarse por la reacción, Sandro grabó poco después un mensaje público en el que expresó su simpatía hacia el presentador: “Oye, Destino, te llamé asere. Aquí en Cuba te descargamos, mi hermano”, afirmó entre risas junto a Jesús Cazorla.

El gesto sorprendió a muchos, ya que Destino es una figura con gran influencia en el exilio cubano, un sector históricamente crítico con la familia Castro y el régimen que ha gobernado la isla por más de seis décadas.

No es la primera vez que Sandro genera controversia. En agosto pasado concedió una entrevista a la televisión argentina en la que habló sobre su vida como influencer y el peso de su apellido. Además, recientemente se estrenó como cantante en el género urbano, con un tema inspirado en la cerveza Cristal, y anunció la creación de su propio sello discográfico, Castro Records.

La reacción de Destino: “El que tenga miedo que llame a Marco Rubio”

Fiel a su estilo directo, Destino reaccionó en redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó:

“Yo soy la cabra, el que no le tiene miedo a nada ni a nadie. El que nada debe, nada teme. Calienten, calienten… mi vida no la controla ni mi mamá. El que tenga miedo que llame a Marco Rubio o a Trump. Ellos tienen mis informaciones”.

Sus palabras reforzaron la imagen desafiante que lo ha convertido en una de las voces más influyentes de la comunidad cubana en Miami, donde mantiene una audiencia fiel con entrevistas a artistas y personalidades del ámbito cultural.

Opiniones divididas en redes

La inesperada interacción entre Sandro Castro y Destino Tolk sigue generando comentarios. Mientras algunos interpretan el gesto de Sandro como una muestra genuina de admiración, otros lo ven como un intento estratégico del nieto de Fidel Castro por ganar visibilidad más allá de la isla.