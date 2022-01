Asalto a mano armada en Santiago de Cuba. Crece la violencia en la isla

Vidal Romero, jefe del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México dijo a Diario de Cuba que las verdaderas cifras de delincuencia en Cuba no se conocen debido a que el gobierno las maquilla.

"El Gobierno cubano ha sido muy sistemático en no reportar datos del crimen; las últimas estadísticas oficiales son de 2016 y no reportan datos de robo, solo de homicidio (…) Es muy peculiar que los periódicos no tengan una sesión de nota roja, que es lo común en todo el mundo, no hay forma de informarse sobre que está pasando. El Gobierno tiene el monopolio de esa información y ahí es donde las organizaciones independientes podrían colaborar mucho", opina Romero. El experto aseguró que la violencia es también consecuencia de la pandemia de coronavirus que asola al mundo.

"La pandemia ha sido un acelerador importante en el aumento de ciertos tipos de delitos como el robo, relacionados con la necesidad. Pondría entre comillas lo de necesidad, porque una cosa es robar pan, azúcar o plátanos, y otra muy diferente es robar una motocicleta", dijo.

Romero añadió que para el régimen es muy problemático perder la última de sus banderas: la seguridad ciudadana.

"Lo que vende el Gobierno cubano a los ciudadanos es que, a pesar de la escasez, se vive en paz. El día que esa bandera se caiga va a ser muy problemático. Eso tiene que venir desde medios independientes de una forma sería, un error sería politizarlo", concluye.