Alerta: Ucrania denuncia que más mercenarios cubanos se sumaron a las tropas de Rusia en diciembre

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania acusa al Kremlin de reclutar cubanos aprovechando la crisis económica y las limitadas vías migratorias en países pobres.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania denunció que ciudadanos cubanos figuran entre los extranjeros reclutados por Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania , confirmando que la Isla continúa siendo uno de los principales focos de captación del Kremlin.

Según un informe presentado por Oleg Ivashchenko , director del organismo, solo en diciembre se identificó a más de 150 extranjeros de 25 países que fueron incorporados al Ejército ruso, mientras otros 200 se encuentran en proceso de preparación para unirse a las fuerzas armadas de Moscú.

“Las principales fuentes de reclutamiento son los estados del espacio postsoviético y los países del Sur Global, incluidos Bielorrusia, Tayikistán, Uzbekistán, Cuba , Kenia y China”, afirmó Ivashchenko, sin detallar cifras exactas por país.

El jefe de la inteligencia ucraniana subrayó que Moscú “juega deliberadamente con la inestabilidad económica de los países pobres y las limitadas rutas legales migratorias” , convirtiendo estas carencias en mecanismos de control y presión.

Entre los incentivos ofrecidos a los reclutados figuran recompensas económicas , promesas de ciudadanía rusa acelerada y amnistía para personas con antecedentes penales , un cóctel que, según Kiev, ha permitido al Kremlin engrosar sus filas con combatientes extranjeros.

Propaganda y narrativa geopolítica

Ivashchenko explicó que la participación de extranjeros no solo responde a necesidades militares, sino también a una estrategia política y propagandística.

“La presencia de ciudadanos de China, Cuba o países africanos se utiliza activamente para presentar la guerra como un conflicto respaldado por el ‘mundo no occidental’”, señaló.

De acuerdo con estimaciones ucranianas, más de 18.000 extranjeros de 128 países habrían sido reclutados por Rusia desde el inicio de la invasión, de los cuales al menos 3.388 habrían muerto en combate.

Petición de sanciones contra La Habana

A finales de noviembre, Oleksandr Merezhko, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano, pidió sanciones internacionales contra Cuba por la presencia de mercenarios cubanos en las filas rusas.

“En un régimen totalitario como el cubano, nadie puede participar en una guerra extranjera sin el permiso de las autoridades”, afirmó durante un encuentro parlamentario con legisladores del Reino Unido.

Merezhko sostuvo que hasta 20.000 cubanos habrían firmado contratos para combatir por Rusia, según datos de la inteligencia militar ucraniana, y criticó el apoyo financiero que la Unión Europea continúa brindando a La Habana.

Cuba, entre los mayores proveedores de mercenarios

El Centro Ucraniano para Contrarrestar la Desinformación (CCD) situó a Cuba en el sexto lugar entre los países que más mercenarios aportan al Ejército ruso. Según ese organismo, la lista la encabeza Corea del Norte, seguida por Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Bielorrusia y Cuba, con más de 1.000 cubanos identificados.

Indicios de complicidad del régimen cubano

La activista cubana exiliada en España Carolina Barrero presentó en Alemania un informe que documenta indicios de complicidad del régimen cubano en el reclutamiento, elaborado por la organización Ciudadanía y Libertad junto a la Fundación Friedrich Naumann.

“En Cuba es casi imposible moverse de una provincia a otra sin permiso, pero miles de cubanos vuelan libremente desde La Habana y Varadero a Moscú sin que se activen alarmas”, señaló Barrero.

La activista recordó que el régimen anunció en 2023 la detención de supuestos implicados en una red de reclutamiento, pero nunca se informaron nombres, juicios ni condenas, pese al escándalo internacional provocado por jóvenes cubanos que denunciaron haber sido enviados a la guerra bajo engaño o coacción.