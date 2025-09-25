americateve

Cuba

ALERTA por onda tropical que podría impactar el oriente de Cuba

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió este jueves un aviso especial sobre la llegada de lluvias intensas y tormentas eléctricas al oriente del país

americateve | Redacción América Noticias Miami
El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió este jueves un aviso especial ante la proximidad de una activa onda tropical que amenaza con generar lluvias intensas y tormentas eléctricas en el oriente del país.

Según el comunicado, el fenómeno se localiza actualmente en el mar Caribe oriental, cerca de La Española, y ya provoca chubascos y tormentas sobre República Dominicana y Puerto Rico. Se espera que el sistema continúe su desplazamiento al oeste-noroeste, con posibilidades de organizarse en una zona de bajas presiones en las cercanías de las Bahamas en las próximas 12 a 24 horas.

Aunque todavía no se define su evolución, la combinación de este disturbio con la alta humedad en la región aumentará la probabilidad de lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. INSMET advirtió que, a partir de este viernes 26 y durante todo el fin de semana, podrían registrarse numerosos chubascos y tormentas eléctricas, con precipitaciones fuertes e intensas en localidades puntuales.

El organismo meteorológico indicó que se emitirán nuevos partes especiales si la situación lo requiere, e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales en plena temporada ciclónica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NHC_Atlantic/status/1971178876110811222&partner=&hide_thread=false

Vigilancia internacional

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó este jueves que la tormenta tropical “Humberto” continúa desarrollándose en aguas abiertas del Atlántico. Paralelamente, los expertos monitorean otra onda tropical en el Caribe central con potencial de convertirse en la próxima tormenta con nombre, “Imelda”, que podría afectar al oriente de Cuba y a otras islas del Caribe en los próximos días.

El NHC también alertó sobre el disturbio tropical AL94, con alta probabilidad de convertirse en depresión en uno o dos días cerca de las Bahamas. De confirmarse, este sistema podría acercarse a Florida a inicios de la próxima semana, generando lluvias, vientos fuertes y marejadas en el sureste de Estados Unidos.

Ante el escenario incierto, NOAA y la Fuerza Aérea desplegarán vuelos de reconocimiento y lanzarán globos meteorológicos adicionales en el este estadounidense para mejorar la precisión de los modelos de predicción.

