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Cuba

ALARMA EN CUBA: Crecen las pandillas juveniles y extienden su control en barrios y cárceles

Nuevos grupos criminales se expanden por La Habana y otras provincias. Autoridades enfrentan un fenómeno vinculado a drogas, violencia y reclutamiento juvenil

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Pandillas CUba

El fenómeno que crece silenciosamente en las calles de Cuba

Mientras la atención pública se concentra en los apagones, la crisis económica y las protestas sociales, otro fenómeno avanza de manera silenciosa en Cuba: la expansión de pandillas juveniles cada vez más organizadas y con presencia creciente en barrios, prisiones y redes de tráfico ilegal.

Lo que comenzó hace años como grupos de jóvenes asociados a conflictos territoriales y rivalidades callejeras ha evolucionado hacia estructuras más complejas, con códigos internos, mecanismos de reclutamiento, sistemas de identificación y actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y la delincuencia común.

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Pandillas ganan terreno en barrios de La Habana

De acuerdo con testimonios recogidos por diversos medios independientes, la presencia de bandas juveniles se ha extendido por numerosos municipios de La Habana.

Entre las zonas donde se reporta una mayor actividad figuran:

  • Arroyo Naranjo

  • Diez de Octubre

  • Cerro

  • Marianao

  • Guanabacoa

  • San Miguel del Padrón

  • La Lisa

A grupos ya conocidos se han sumado nuevas organizaciones que operan tanto en comunidades urbanas como dentro del sistema penitenciario.

Algunos de estos grupos utilizan tatuajes, símbolos y rituales de pertenencia para identificar a sus integrantes y fortalecer la lealtad interna.

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El vínculo con las cárceles preocupa a expertos

Uno de los aspectos que más alarma genera es la expansión de organizaciones nacidas dentro de centros penitenciarios.

Según testimonios de exreclusos, algunos grupos exigen juramentos de lealtad, ceremonias de iniciación y compromisos permanentes entre sus miembros.

Las bandas surgidas en prisión poseen además una ventaja operativa: no se limitan a un solo barrio o municipio, sino que mantienen contactos en diferentes provincias e incluso entre cubanos emigrados en el extranjero.

Especialistas consultados consideran que esta evolución recuerda patrones observados en organizaciones criminales de otros países latinoamericanos.

Drogas, robos y control territorial

Las denuncias apuntan a que varias pandillas han comenzado a involucrarse en actividades vinculadas al tráfico del llamado "químico" y otras sustancias ilegales.

Además, algunos grupos participan en:

  • Robos de teléfonos móviles.

  • Asaltos callejeros.

  • Extorsiones informales.

  • Control de espacios públicos.

  • Enfrentamientos con bandas rivales.

Vecinos de diferentes comunidades afirman que estas organizaciones aprovechan los vacíos de control estatal para ganar influencia local y ejercer poder sobre determinadas zonas.

Crisis económica y apagones alimentan el problema

Analistas consideran que el deterioro económico, la falta de oportunidades laborales y educativas, junto con el aumento de la marginalidad, han creado condiciones favorables para el crecimiento de estas estructuras.

Muchos de los jóvenes involucrados abandonaron los estudios o no tienen empleo estable, una realidad que se ha agravado con la crisis que atraviesa el país.

La combinación de pobreza, apagones prolongados, deterioro social y falta de perspectivas de futuro aparece como uno de los factores que explican la expansión del fenómeno.

Un desafío creciente para las autoridades

Aunque las autoridades cubanas han realizado operativos contra grupos violentos en diferentes provincias, el fenómeno continúa generando preocupación entre residentes y especialistas.

Diversos observadores advierten que la situación podría agravarse si no se abordan las causas estructurales que alimentan la incorporación de jóvenes a estas organizaciones.

Para muchos cubanos, las pandillas representan hoy una de las manifestaciones más visibles del deterioro social que atraviesa el país en medio de su peor crisis económica en décadas.

Un problema que apenas comienza a mostrarse

Detrás de los enfrentamientos callejeros y los hechos violentos que ocasionalmente llegan a la opinión pública existe una realidad mucho más amplia.

La expansión de las pandillas juveniles se ha convertido en un fenómeno cada vez más visible en Cuba y podría transformarse en uno de los principales desafíos de seguridad para la isla en los próximos años si continúa avanzando al ritmo actual.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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