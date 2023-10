Adolescente cubano cuenta como fue asaltado junto a sus amigos a punta de machete en La Habana

Según publica el portal Diario de Cuba , un adolescente que fue asaltado a punta de machete junto a cuatro amigos, en La Habana , denunció este miércoles que en la estación de Policía no había peritos para realizar el retrato hablado de los dos agresores.

"Le dije a los que andaban conmigo que por qué íbamos a dejar que nos quitaran los teléfonos así, que fuéramos detrás de ellos. Yo cogí una piedra del piso y les caí atrás, pero por gusto. Doblaron la esquina y ya no estaban. Seguro había alguien esperándolos", dijo Maña.

Según el adolescente, estuvo toda la tarde en la estación de Policía junto a sus amigos. Hicieron la denuncia, pero "no se pudo resolver nada". Este miércoles él y sus amigos estuvieron en la estación desde las siete de la mañana, pero no fue posible hacer el retrato hablado de los asaltantes, porque no había peritos disponibles.