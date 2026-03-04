Millones de personas se quedan sin electricidad tras apagón en el oeste de Cuba

La Unión Eléctrica del gobierno confirmó el apagón en la plataforma social X y señaló que afectó a personas desde la ciudad oriental de Pinar del Río hasta la ciudad central de Camagüey.

La entidad indicó que las cuadrillas trabajaban para restablecer el servicio y publicó una foto del primer ministro Manuel Marrero Cruz reunido con el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy para precisar los detalles de la desconexión y los próximos pasos a seguir para su restablecimiento.

Marrero escribió en X que el gobierno confía en la experiencia y el esfuerzo de los trabajadores eléctricos para superar esta situación en el menor tiempo posible.

Medios estatales informaron que el apagón fue causado por la salida de servicio de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, al este de La Habana, tras una fuga en su caldera.

El apagón sorprendió en la calle a Odalis Sánchez, de 63 años, junto con su nieto.

Como no podía caminar debido a una operación reciente, llamó a alguien para que la llevara a casa.

Unas 200 personas esperaban en una parada de autobús cerca de ella, pero los autobuses no circulaban por falta de combustible, así que intentaron conseguir transporte por cualquier medio disponible, incluido pidiendo que otros les lleven.

"Necesito poder llegar a mi casa a ver qué puedo hacer", declaró Sánchez. "Sin luz ya no se puede hacer nada. Tengo a mi nieto que está estudiando también y tengo que hacerle la comida. El transporte no ayuda".

Es el segundo apagón de este tipo que afecta a la región occidental de Cuba en los últimos tres meses.

No queda claro qué causó el apagón del miércoles.

A inicios de diciembre, un apagón que afectó la región occidental de la isla duró casi 12 horas. Funcionarios dijeron que una falla en una línea de transmisión que enlaza dos plantas eléctricas provocó una sobrecarga y llevó al colapso del sector occidental del sistema energético.

Cuba enfrenta dificultades por la disminución de sus reservas de petróleo después de que Estados Unidos atacó a Venezuela a inicios de enero, una medida que detuvo los envíos de crudo desde el país sudamericano. Más tarde ese mes, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba.

Ernesto Couto Martínez, de 76 años, intentaba encontrar cómo regresar a casa y dijo que afrontaría el más reciente apagón “con el espíritu que tienen todos los cubanos”.

"Hay que seguir luchando. No hay otra", indicó. "Tenemos que ir para adelante, con bloqueo o sin bloqueo".

El mes pasado, el gobierno de Cuba implementó medidas austeras de ahorro de combustible y advirtió que no habría combustible para aviones en nueve aeropuertos de toda la isla hasta mediados de marzo.

Antes del ataque a Venezuela, la isla ya enfrentaba una red eléctrica en ruinas, déficits de generación e interrupciones en el suministro de combustible.

Coto reportó desde San José, Costa Rica.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP