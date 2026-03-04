americateve

CUJAE

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

Profesor Abel Tablada es expulsado de la CUJAE tras publicar críticas en Facebook sobre salarios, apagones y crisis universitaria en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
Abel Tablada

El arquitecto y docente denunció apagones, bajos salarios y deterioro académico en la Universidad Tecnológica de La Habana

El profesor y arquitecto Abel Tablada de la Torre fue separado de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE) tras publicar reflexiones críticas en Facebook sobre la situación económica del país y el estado del sistema universitario cubano.

La decisión habría sido tomada por la dirección de la institución después de que el docente compartiera textos donde analizaba las dificultades que enfrentan estudiantes y profesores en la educación superior en Cuba.

Según reportes difundidos en redes sociales, Tablada se despidió de sus alumnos a través de un mensaje de WhatsApp en el que explicó que algunas de sus reflexiones publicadas en su perfil personal “no habían sido del agrado de la dirección de la universidad”.

El caso se volvió viral después de que el activista Magdiel Jorge Castro difundiera el contenido del mensaje.

Las críticas que provocaron la sanción

Entre los textos señalados por las autoridades universitarias destacan:

  • Un análisis sobre el uso de fondos de Etecsa

  • Un artículo titulado “La Universidad y la resiliencia”

En ese texto el profesor describía problemas estructurales como:

  • apagones frecuentes

  • dificultades de transporte

  • salarios docentes de entre 10 y 15 dólares mensuales

  • escasez de recursos académicos

También advirtió sobre el deterioro en la preparación de nuevos estudiantes y la pérdida de equidad en el acceso a la educación superior.

Un caso que genera debate

Abel Tablada es hermano de la diplomática Johana Tablada, funcionaria del gobierno cubano vinculada a la representación diplomática de Cuba en México.

La sanción ha generado controversia en redes sociales, ya que pone nuevamente en debate los límites de la libertad de expresión dentro del sistema universitario cubano.

El profesor, sin embargo, había insistido en sus publicaciones en la necesidad de abrir un debate nacional sincero para enfrentar los problemas del país.

Deja tu comentario

