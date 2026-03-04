Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

El arquitecto y docente denunció apagones, bajos salarios y deterioro académico en la Universidad Tecnológica de La Habana

El profesor y arquitecto Abel Tablada de la Torre fue separado de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría ( CUJAE ) tras publicar reflexiones críticas en Facebook sobre la situación económica del país y el estado del sistema universitario cubano.

La decisión habría sido tomada por la dirección de la institución después de que el docente compartiera textos donde analizaba las dificultades que enfrentan estudiantes y profesores en la educación superior en Cuba .

El régimen cubano expulsa al profesor Abel Tablada de la Torre de la Universidad por opinar en Facebook. Tablada, prestigioso profesor titular de la Facultad de Arquitectura en La Habana, también es hermano de Johana Tablada, alta funcionaria del régimen que ha negado… pic.twitter.com/pCWVJU3nbU

Según reportes difundidos en redes sociales, Tablada se despidió de sus alumnos a través de un mensaje de WhatsApp en el que explicó que algunas de sus reflexiones publicadas en su perfil personal “no habían sido del agrado de la dirección de la universidad”.

El caso se volvió viral después de que el activista Magdiel Jorge Castro difundiera el contenido del mensaje.

Entre los textos señalados por las autoridades universitarias destacan:

Un análisis sobre el uso de fondos de Etecsa

Un artículo titulado “La Universidad y la resiliencia”

En ese texto el profesor describía problemas estructurales como:

apagones frecuentes

dificultades de transporte

salarios docentes de entre 10 y 15 dólares mensuales

escasez de recursos académicos

También advirtió sobre el deterioro en la preparación de nuevos estudiantes y la pérdida de equidad en el acceso a la educación superior.

Un caso que genera debate

Abel Tablada es hermano de la diplomática Johana Tablada, funcionaria del gobierno cubano vinculada a la representación diplomática de Cuba en México.

La sanción ha generado controversia en redes sociales, ya que pone nuevamente en debate los límites de la libertad de expresión dentro del sistema universitario cubano.

El profesor, sin embargo, había insistido en sus publicaciones en la necesidad de abrir un debate nacional sincero para enfrentar los problemas del país.