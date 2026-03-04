Air France suspenderá vuelos a La Habana; un nuevo golpe al turismo de Cuba

La aerolínea anunció el miércoles que los vuelos que salen del Aeropuerto París-Charles de Gaulle hacia la capital cubana quedarán suspendidos a partir del 28 de marzo y deberían reanudarse el 15 de junio.

Según Air France, esos vuelos actualmente hacen escala en las Bahamas en los trayectos de regreso para repostar combustible. Las autoridades cubanas no comentaron al momento.

La suspensión afecta especialmente a los cubanos en la isla caribeña. Dependían de este tipo de vuelos para llegar a Europa, ya que no pueden hacerlo a través de Estados Unidos.

El 8 de febrero, el gobierno de Cuba notificó a aerolíneas y pilotos que no habría combustible para aviones en nueve aeropuertos de la isla, incluido el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, hasta el 11 de marzo.

La industria turística de Cuba se está marchitando en medio de apagones severos, reservas de petróleo menguantes y un aumento de las tensiones con Estados Unidos. La Habana es uno los adversarios más acérrimos de Washington desde hace décadas.

Los envíos críticos de petróleo desde Venezuela se detuvieron después de que Estados Unidos arrestó al entonces presidente Nicolás Maduro a principios de enero luego de un operativo militar.

Posteriormente, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que vendiera o enviara petróleo a Cuba.

Desde entonces, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que autorizaría a empresas con licencia a revender petróleo venezolano al sector privado de Cuba, pero se espera que las crisis económica y energética de la isla persistan.

Otras aerolíneas han suspendido el servicio a Cuba, incluida Air Canada, la cual anunció el 9 de febrero que suspendía el servicio hasta nuevo aviso. Según la aerolínea, operaba en promedio 16 vuelos semanales a cuatro destinos en Cuba desde Toronto y Montreal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP