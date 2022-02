Activista Anamely Ramos intentará otra vez viajar a Cuba desde Miami

La curadora de Arte y miembro del Movimiento San Isidro ha realizado numerosas gestiones y protestas luego que la aerolínea American Airlines le comunicara en el Aeropuerto Internacional de Miami que una disposición de las autoridades cubanas no le permite su entrada al país.

“Mañana yo voy para el aeropuerto. Ahí se evidenciará de nuevo, que si Cuba finalmente no me deja viajar, que es un mecanismo que existe, que se activa justamente en el minuto último del viaje y que es Cuba quien lo hace", dijo Ramos, quien mencionó una reunión con al menos cinco representantes de la compañía aérea.

Según sus declaraciones, en el encuentro exigió ver la supuesta documentación por medio de la cual las autoridades cubanas establecen a la aerolínea la autorización de viajar o la declinación y aunque se lo negaron, insistió en que el domingo probaría su suerte.

"Si me dejan viajar, igualmente es Cuba quien lo hace, porque sino tiene menos sentido todavía que antes American no me haya dejado viajar y que ahora sí lo haga, mágicamente, por la bola mágica de la dictadura que hace así y chasquea los dedos y todo el mundo responde al minuto", declaró la activista.

Embed

Ramos una vez más dijo que considera su caso como inédito: "Yo soy ciudadana cubana, pero además soy residente cubana, activa. Salí como turista. Es como si hubiera salido un mes de mi país y después de repente no te dejan regresar".

"Eso es inédito en el mundo. Sólo una dictadura como Cuba hace una cosa como ésta", afirmó.

En enero de 2021 la historiadora del Arte y curadora salió de la isla con rumbo a México, para un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana (IBERO). En noviembre del mismo año viajó a los Estados Unidos para la inauguración de una exposición de arte contemporáneo sobre Cuba y Venezuela en el Museo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organizada por la Fundación Víctimas del Comunismo (VOC) y desde entonces ha participado en numerosos eventos para exigir la libertad de los presos políticos cubanos.

La prohibición de entrada al país está comprendida en las leyes cubanas por medio del ARTÍCULO 24.1. de la Ley de Migración de Cuba, que considera que la entrada al territorio nacional es inadmisible para las personas que tienen "antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras perseguibles internacionalmente"; quienes están "vinculados con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o perseguibles en virtud de tratados internacionales de los que Cuba es parte"; los que organicen, estimulen, realicen o participen en "acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano"; "cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen"; o tengan prohibida la entrada al país "por estar declarado indeseable o expulsado".

martinoticias.com