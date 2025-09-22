americateve

Villa Clara

Accidente masivo entre dos guaguas en Villa Clara deja más de 40 heridos

La carretera hacia Esperanza quedó parcialmente interrumpida mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza de escombros

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-22 at 12.01.15 PM

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este lunes en la carretera hacia Esperanza, en el tramo conocido como La Rosita, en Santa Clara, dejó un saldo de al menos 43 personas lesionadas, entre ellas nueve niños.

Detalles del accidente

Según informaron las autoridades, el siniestro ocurrió cuando un ómnibus Yutong, matrícula 121284, que se dirigía a recoger trabajadores de Farmacuba en Esperanza, colisionó contra una guagua Diana, matrícula 027011, perteneciente a la Base de Ranchuelo y que cubría la ruta desde San Juan hasta Santa Clara. En el choque también resultó implicado un carretón de caballo.

El Teniente Coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, confirmó que se investigan las causas del accidente, mientras la vía quedó parcialmente interrumpida para realizar labores de rescate y limpieza de escombros.

Estado de los lesionados

De los heridos, nueve son menores de edad. Cinco permanecen ingresados en el hospital pediátrico José Luis Miranda y otros cuatro bajo observación médica. Los adultos fueron trasladados al Hospital Arnaldo Milián Castro, donde dos se encuentran en estado crítico y uno, junto a un menor, fue reportado de grave.

El Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) desplegó un operativo especial para garantizar el traslado y la atención inmediata de los lesionados en los centros hospitalarios de la provincia.

Presencia de las autoridades

Al lugar del accidente se presentaron fuerzas de rescate, bomberos, personal sanitario y autoridades locales. Entre ellas, la primera secretaria del Partido Comunista en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora provincial, Milaxy Yanet Sánchez Armas, quienes evaluaron la situación y expresaron apoyo a los afectados.

Otro accidente mortal en Cienfuegos

El siniestro en Villa Clara ocurre apenas dos días después de otro trágico accidente en Cienfuegos, donde falleció Diosmiley Llerena Suárez, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista en Cruces.

Llerena Suárez murió el sábado a las 6:20 p.m. junto a su chofer tras un accidente de tránsito, según confirmó el Buró Provincial del Partido. La dirigente, que inició su carrera en la Unión de Jóvenes Comunistas y se destacó como educadora y militante leal, fue recordada como una “revolucionaria incansable” por el presidente Miguel Díaz-Canel en un mensaje de condolencias en redes sociales. El primer ministro Manuel Marrero Cruz también lamentó la pérdida.

