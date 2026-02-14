americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuba pospone emblemático Festival del Habano debido a crisis energética

El emblemático Festival del Habano, uno de lo foros más importantes del sector a nivel mundial de los afamados puros cubanos, fue pospuesto debido a la tensa situación energética de la isla tras la presión de Estados Unidos.

El comité organizador informó sobre la suspensión de la próxima edición —la número XXVI— que estaba prevista entre el 23 y 27 de febrero, “con el objetivo de preservar los más altos estándares de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este evento internacional”, indicó una nota oficial de la firma Habanos S.A.

La nota de la firma mixta recordó que el festival reúne cada año a “los aficionados, expertos, distribuidores y medios especializados de todo el mundo para celebrar la cultura, la tradición y el prestigio del habano”, por lo que la decisión de posponerlo “busca garantizar un entorno óptimo para el desarrollo peno de las actividades”.

Durante estas décadas, el festival se convirtió en uno de los momentos más elegantes y glamorosos de la isla con la llegada de fumadores de alto nivel, compradores millonarios y celebridades. Personalidades de decenas de países llegan para desarrollar un programa que incluye desde visitas a plantaciones de tabaco y clases de armado hasta la cata de productos.

El comunicado de Habanos S.A. indicó que el comité organizador busca fijar una nueva fecha para el evento.

Habanos S.A. es una empresa mixta formada una dependencia estatal cubana y la ibero-británica Altadis. Mantiene el monopolio en la comercialización mundial de los torcidos a mano isleños a través de unas 27 marcas, desde los más prestigiosos del mundo como Cohíba hasta Partagas o Romeo y Julieta.

Fundada en 1994, la firma Habanos S.A. reportó en 2025, durante la apertura de su XXV edición, ventas récord para 2024 por 827 millones de dólares, un 16% más que en el ciclo precedente.

Cuba enfrenta una tensa situación energética luego del asalto de Estados Unidos a Venezuela —una de sus principales aliadas— y una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump a finales con la cual amenazó a cualquier país que intente vender petróleo a la isla con imponer aranceles sobre sus productos.

Esos sucesos agravaron una grave crisis con largos apagones de hasta 10 horas y que ahora también derivaron en medidas de emergencia por parte del gobierno cubano, como recortes en las jornadas laborales y racionamiento de combustible.

Trump aseguró que espera asfixiar la economía cubana para presionar un cambio de gobierno. Expertos advierten que podría derivar en una crisis humanitaria para la pequeña isla del Caribe.

Esta semana, las autoridades informaron a las aerolíneas que no tenían combustible para abastecer en los aeropuertos por lo que algunas cancelaron vuelos y otras mantienen sus rutas, pero repostando en lugares como República Dominicana.

Por su parte, en el mismo comunicado de Habanos S.A., la empresa estatal Tabacuba, una de las involucradas en la comercialización del tabaco por la parte isleña, lamentó la suspensión del Festival del Habano motivada "por la compleja situación económica que enfrenta el país, como resultado de la política de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero” de Estados Unidos.

___

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter