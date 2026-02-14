Cuba pospone emblemático Festival del Habano debido a crisis energética

El comité organizador informó sobre la suspensión de la próxima edición —la número XXVI— que estaba prevista entre el 23 y 27 de febrero, “con el objetivo de preservar los más altos estándares de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este evento internacional”, indicó una nota oficial de la firma Habanos S.A.

La nota de la firma mixta recordó que el festival reúne cada año a “los aficionados, expertos, distribuidores y medios especializados de todo el mundo para celebrar la cultura, la tradición y el prestigio del habano”, por lo que la decisión de posponerlo “busca garantizar un entorno óptimo para el desarrollo peno de las actividades”.

Durante estas décadas, el festival se convirtió en uno de los momentos más elegantes y glamorosos de la isla con la llegada de fumadores de alto nivel, compradores millonarios y celebridades. Personalidades de decenas de países llegan para desarrollar un programa que incluye desde visitas a plantaciones de tabaco y clases de armado hasta la cata de productos.

La cena de gala del año pasado se cerró como habitualmente lo hace, con una subasta que alcanzó una puja por 18 millones de dólares de los torcidos más cotizados del mundo, por lo general en estuches que son también en sí obras de arte.

El comunicado de Habanos S.A. indicó que el comité organizador busca fijar una nueva fecha para el evento.

Habanos S.A. es una empresa mixta formada una dependencia estatal cubana y la ibero-británica Altadis. Mantiene el monopolio en la comercialización mundial de los torcidos a mano isleños a través de unas 27 marcas, desde los más prestigiosos del mundo como Cohíba hasta Partagas o Romeo y Julieta.

Fundada en 1994, la firma Habanos S.A. reportó en 2025, durante la apertura de su XXV edición, ventas récord para 2024 por 827 millones de dólares, un 16% más que en el ciclo precedente.

Cuba enfrenta una tensa situación energética luego del asalto de Estados Unidos a Venezuela —una de sus principales aliadas— y una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump a finales con la cual amenazó a cualquier país que intente vender petróleo a la isla con imponer aranceles sobre sus productos.

Esos sucesos agravaron una grave crisis con largos apagones de hasta 10 horas y que ahora también derivaron en medidas de emergencia por parte del gobierno cubano, como recortes en las jornadas laborales y racionamiento de combustible.

Trump aseguró que espera asfixiar la economía cubana para presionar un cambio de gobierno. Expertos advierten que podría derivar en una crisis humanitaria para la pequeña isla del Caribe.

Esta semana, las autoridades informaron a las aerolíneas que no tenían combustible para abastecer en los aeropuertos por lo que algunas cancelaron vuelos y otras mantienen sus rutas, pero repostando en lugares como República Dominicana.

Por su parte, en el mismo comunicado de Habanos S.A., la empresa estatal Tabacuba, una de las involucradas en la comercialización del tabaco por la parte isleña, lamentó la suspensión del Festival del Habano motivada "por la compleja situación económica que enfrenta el país, como resultado de la política de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero” de Estados Unidos.

