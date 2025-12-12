americateve

Cuba defiende medidas que permitirán transacciones en dólares para estimular una economía en crisis

LA HABANA (AP) — Funcionarios cubanos defendieron el viernes un paquete de medidas financieras que permitirán transacciones en dólares en operaciones y actividades comerciales, principalmente las exportaciones, en un esfuerzo por estimular una economía en crisis.

ARCHIVO - Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos en La Habana, Cuba, el 11 de diciembre de 2020. (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)
Las medidas —publicadas esta semana en la Gaceta Oficial— buscan "dinamizar la actividad económica e incrementar los ingresos externos”, dijo el viernes en una entrevista con The Associated Press Ian Pedro Carbonell, director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba (BCC).

El conjunto de cuatro nuevas leyes dadas a conocer y que entrarán en vigor el 17 de diciembre tiene como objetivo incrementar la entrada de divisas extranjeras, estimular la producción nacional de bienes y los servicios, hasta lograr que la situación económica permitan que el peso cubano vuelva a ser la única moneda de curso legal en el país, detalló el texto de la norma.

Las normas aplican para las personas naturales y jurídicas que realizan operaciones de negocios, pero no para la población.

Cuba sufre actualmente una dramática crisis económica que se profundizó a partir de la paralización por la pandemia de COVID-19 y un incremento de las sanciones de Estados Unidos que según las autoridades cubanas buscan un cambio de modelo político en la isla y que han ocasionado desde desabastecimiento de alimentos y medicinas, hasta una migración récord.

En paralelo, en 2021, las autoridades lanzaron una reforma financiera de unificación monetaria –entonces había dos monedas emitidas por Cuba: el peso nacional y el CUC en paridad del dólar--, que disparó la inflación y el déficit público agudizando la crisis.

Ahora lejos de aquella ansiada unificación de monedas y tasas de cambio, existen varias de estas últimas, por ejemplo oficialmente el Estado cotiza a 24 pesos cada dólar para empresas, a 120 pesos para personas naturales y en el mercado negro cada dólar se paga a 440 pesos.

Los salarios son en pesos cubanos, per o mucho del abastecimiento doméstico se consiguen en dólares, incluyendo el combustible y alimentos.

El paquete de medidas de esta semana establece desde qué actividades económicas pueden operar en divisas extranjeras, cómo se trabajarán sus cuentas y las condiciones para el ingreso de los recursos, entre otros.

Las autoridades prometieron que habría un mercado cambiario oficial de tasa flotante hace meses y que entraría en vigor este año, pero hasta ahora no se sabe la fecha exacta.

Pese a haber oficializado estas operaciones en moneda extranjera, Carbonell explicó que el objetivo del gobierno es recuperar las funciones de la moneda nacional.

“Eso es un proceso que no es de golpe, en las condiciones de la economía cubana ir a una unificación cambiaria… de golpe, realmente sería catastrófico”, señaló.

“La dolarización es una medida de carácter transitoria”, expreso, por su parte, a la AP Suset Rosales, directora general de Planificación del Ministerio de Economía y para quien aunque el paquete de medidas de este semana no se aplica a la población directamente, sí la beneficiaría en la medida que incremente “los ingresos externos y los niveles productivos del país”.

Las dudas sobre las medidas no se hicieron esperar.

“El gobierno cubano institucionaliza, regula y amplía la dolarización parcial de la economía, y crea las bases para un mercado cambiario y acceso a las divisas con una alta carga de decisiones centralizadas y espacios para la discrecionalidad”, escribió el economista Pavel Vidal, del no gubernamental Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi).

Vidal y algunos otros dijeron que no estaba claro para ellos cómo se autorizaría y a quién el uso de divisas, lo cual podría desestimular a los emprendedores.

“Persistir en la dolarización parcial es un craso error de política económica”, comentó en redes sociales el economista cubano Maricio De Miranda, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali.

Para el experto es un “golpe de muerte” para el peso cubano, no solucionará realmente el problema de la parálisis de producción nacional y al final encarecerá los productos para la población.

FUENTE: AP

