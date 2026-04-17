Cruz pega jonrón de 2 carreras, Chandler labora 6 innings y Piratas vencen 5-1 a Rays

PITTSBURGH (AP) — Oneil Cruz conectó un jonrón de dos carreras, Brandon Lowe bateó de 5-3 con dos dobles y dos impulsadas, y los Piratas de Pittsburgh vencieron el viernes 5-1 a los Rays de Tampa Bay, quienes vieron cortada una racha de seis victorias.

El dominicano Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, batea un cuadrangular de dos carreras en el duelo del viernes 17 de abril de 2026 ante los Rays de Tampa Bay (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

Bubba Chandler (1-1) toleró una carrera y tres hits en seis entradas. Mason Montgomery lanzó tres innings de relevo sin permitir carreras, al igual que los dominicanos Gregory Soto y Dennis Santana.

El también quisqueyano Marcell Ozuna y Spencer Horwitz sumaron tres hits cada uno.

Ozuna abrió la segunda entrada con un sencillo y la pizarra se inauguró cuando Horwitz conectó un doble. Konnor Griffin siguió con un sencillo, pero el tiro al plato por parte del jardinero izquierdo Chandler Simpson, aunque desviado, le dio al receptor Nick Fortes tiempo suficiente para aplicar el toque cuando Horwitz intentó anotar desde segunda.

El abridor de los Rays, Nick Martinez (0-1), quien no había conseguido victorias y registraba una efectividad de 2,41 en sus primeras cuatro aperturas de la temporada, permitió dos carreras en 5 1/3 innings. Aceptó ocho hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres.

