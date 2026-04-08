Cronología del caso conocido como “Los asesinatos de Gilgo Beach”

Rex A. Heuermann, centro, el hombre acusado de los asesinatos de Gilgo Beach en Long Island, en el tribunal en Riverhead, Nueva York, el 8 de abril del 2026. (James Carbone/Newsday via AP, Pool) AP

Con los años, los investigadores utilizaron análisis de ADN y otras pistas para identificar a las víctimas. En algunos casos, pudieron vincularlas con restos hallados en otros lugares de Long Island años antes.

A continuación, una cronología de la investigación que condujo al arresto de Rex Heuermann, quien se declaró culpable el miércoles de asesinar a siete mujeres y admitió ante el tribunal que mató a una octava.

20 de noviembre de 1993: Dos cazadores descubren el cuerpo de Sandra Costilla, de 28 años, en una zona boscosa de North Sea, una aldea en los Hamptons. Costilla había estado viviendo en la ciudad de Nueva York.

20 de abril de 1996: Se descubren restos parciales de Karen Vergata en Fire Island, una playa barrera frente a la costa. Su nombre permanece desconocido para los investigadores hasta 2022, cuando un nuevo análisis de ADN les ayuda a identificarla. Vergata, de 34 años, ejercía el trabajo sexual cuando desapareció.

28 de junio de 1997: Se descubren restos parciales de una mujer dentro de una tina de plástico en un parque estatal en West Hempstead, Nueva York. Los investigadores la apodan “Peaches” por un tatuaje en su cuerpo. Su identidad sigue siendo un misterio durante muchos años, pero en 2025 la policía la identifica como Tanya Jackson, una veterana del Ejército que vivía en Brooklyn antes de desaparecer.

Septiembre de 2000: Se encuentran restos óseos parciales de Valerie Mack, quien había estado trabajando como escort en Filadelfia, en una zona boscosa de Manorville, Nueva York. Mack, de 24 años, fue vista por última vez por su familia en la primavera o el verano de ese año en Port Republic, Nueva Jersey.

26 de julio de 2003: Son descubiertos restos óseos parciales de Jessica Taylor en una zona boscosa de Manorville. Tenía 20 años cuando desapareció y había estado trabajando como escort.

9 de julio de 2007: Una amiga tiene el último contacto con Maureen Brainard-Barnes, de 25 años, quien había viajado a Nueva York desde su hogar en Norwich, Connecticut, para ejercer el trabajo sexual. Ella le dice que está saliendo de su hotel para reunirse con un cliente. Más tarde, los investigadores señalan que los registros del teléfono celular mostraron que su teléfono se usó por última vez en Long Island.

10 de julio de 2009: Melissa Barthelemy, una trabajadora sexual de 24 años, es vista por última vez en su apartamento del Bronx. Le dice a una amiga que va a ver a un hombre y que regresará por la mañana. Los datos del teléfono sitúan su última localización conocida en Long Island. Días después, un hombre empieza a usar el teléfono móvil de Barthelemy para hacer llamadas burlonas a sus familiares.

Desaparición conduce a una búsqueda policial

1 de mayo de 2010: Shannan Gilbert, una trabajadora sexual, desaparece en la comunidad de de Oak Beach, Nueva York, después de huir de la casa de un cliente y golpear la puerta de un vecino. En una llamada grabada al 911, le dice a un operador que la están persiguiendo, pero también rechaza ofertas de ayuda. Su proxeneta, el cliente y el vecino de éste le dicen a la policía que ella parecía desorientada y que desapareció en la oscuridad de la noche.

6 de junio de 2010: Megan Waterman, de 22 años, quien había viajado a Long Island desde Maine para ejercer el trabajo sexual, es vista por última vez en un motel en Hauppauge, Nueva York.

2 de septiembre de 2010: Amber Lynn Costello, de 27 años, es vista por última vez cuando sale de su casa en West Babylon para reunirse con un cliente de trabajo sexual. Más tarde, un amigo varón les dice a los investigadores que la persona que él supuso era el cliente conducía una Chevrolet Avalanche.

Un hallazgo inesperado

11 de diciembre de 2010: Un policía y su perro descubren restos humanos mientras realizan un ejercicio de entrenamiento a lo largo de Ocean Parkway. Al principio, las autoridades sospechan que localizaron a Gilbert, pero después identifican a la víctima como Barthelemy.

13 de diciembre de 2010: La policía encuentra los cuerpos de Costello, Brainard-Barnes y Waterman en el mismo tramo de Ocean Parkway donde se localizaron los restos de Barthelemy.

14 de diciembre de 2010: El comisionado de policía del condado de Suffolk, Richard Dormer, anuncia públicamente el hallazgo de los cuerpos y afirma que un asesino en serie podría ser el responsable. La policía amplía la búsqueda, mientras sigue buscando cualquier indicio de Gilbert.

29 de marzo de 2011: Se descubren algunos restos de Taylor a lo largo de Ocean Parkway.

4 de abril de 2011: Se encuentran restos adicionales de Valerie Mack a lo largo de Ocean Parkway. Cerca de esos restos, los investigadores también hallan los restos de una niña de 2 años, identificada posteriormente mediante ADN como la hija de Jackson, Tatiana Dykes. En otro punto de la carretera, los investigadores descubren los restos de un varón asiático. Los investigadores estiman que murió entre cinco y 10 años antes y que tenía entre finales de la adolescencia y principios de los 20. Aún no ha sido identificado.

11 de abril de 2011: Se descubren restos adicionales de Vergata a lo largo de Ocean Parkway, al oeste de Gilgo Beach. La policía también encuentra restos adicionales de Jackson a lo largo de la carretera playera.

13 de diciembre de 2011: Se descubren los restos óseos de Gilbert en un pantano cerca de Oak Beach. Tras una autopsia, la policía de Suffolk indica que se ahogó accidentalmente.

Un caso sin resolver se reactiva

Enero de 2022: El fiscal de distrito del condado de Suffolk convoca un nuevo grupo de trabajo para investigar los asesinatos de Gilgo Beach.

13 de julio de 2023: Los investigadores arrestan a Heuermann y lo acusan de asesinar a Costello, Waterman y Barthelemy. La prueba clave son los datos de ubicación de teléfonos móviles que sugieren que Heuermann y las mujeres estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo y rastros de ADN hallados en los restos.

16 de enero de 2024: Heuermann es acusado por la muerte de Brainard-Barnes. Los fiscales sostienen que un cabello encontrado con su cadáver es genéticamente similar a una muestra de ADN de la esposa de Heuermann.

20 de mayo de 2024: Los investigadores inician una nueva búsqueda en la casa de Heuermann. Dura casi una semana.

6 de junio de 2024: Heuermann es acusado de asesinar a Costilla y Taylor.

17 de diciembre de 2024: Se hace pública una acusación formal que imputa a Heuermann por la muerte de Mack.

18 de diciembre de 2025: Un hombre de Florida, Andrew Dykes, se declara inocente de matar a Tanya Jackson y a Tatiana Dykes. Los investigadores dicen que Andrew Dykes era el padre de Tatiana y que pruebas de ADN lo vincularon con el crimen. Aunque al final el caso no estuvo relacionado con las otras muertes de Gilgo Beach, la investigación se benefició de los recursos adicionales destinados a la pesquisa del asesino en serie.

8 de abril de 2026: Heuermann se declara culpable de siete cargos de asesinato, relacionados con las muertes de Barthelemy, Brainard-Barnes, Costello, Costilla, Mack, Taylor y Waterman. También reconoce ante el tribunal que mató a Vergata. Su sentencia está programada para el 17 de junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP