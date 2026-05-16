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Cristopher Sánchez logra récord personal con 13 ponches y Filis vencen 6-0 a Piratas

PITTSBURGH (AP) — Cristopher Sánchez repartió 13 ponches, la mayor cifra de su carrera, y consiguió la segunda blanqueada de su trayectoria, en el duelo en que los Filis de Filadelfia aplastaron el sábado 6-0 a los Piratas de Pittsburgh.

El dominicano Christopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, agradece al público durante el encuentro del sábado 16 de mayo de 2026 ante los Piratas de Pittsburgh (AP Foto/Gene J. Puskar)
El dominicano Christopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, agradece al público durante el encuentro del sábado 16 de mayo de 2026 ante los Piratas de Pittsburgh (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

El dominicano Sánchez (5-2), segundo en la votación del trofeo Cy Young de la Liga Nacional hace un año, permitió cinco hits y no otorgó bases por bolas, al tiempo que extendió su racha sin permitir carreras a 29 2/3 innings y redujo su efectividad a 1,82.

Bryce Harper conectó un jonrón de tres carreras y de 457 pies en la primera entrada ante Bubba Chandler (1-5). Trea Turner y Alec Bohm aportaron dos hits cada uno. Kyle Schwarber, líder de las Grandes Ligas en jonrones, añadió un sencillo impulsor.

Los Filis le dieron a Sánchez una ventaja temprana de cinco carreras y navegaron sin sobresaltos.

Filadelfia mejoró a 14-4 en sus últimos 18 juegos para volver a .500 (23-23) y convirtió en ganador al coach de banca Dusty Wathan en su debut como mánager. Wathan sustituyó a Don Mattingly, quien asistió a la graduación universitaria de su hijo.

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FUENTE: AP

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