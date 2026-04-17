Cristiano y Portugal insisten por gloria mundialista en el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y Congo

El delantero portugués Cristiano Ronaldo carga el trofeo de campeones tras la victoria ante España en la final de la Liga de Naciones de la UEFA, el lunes 9 de junio de 2025, en Múnich. (AP Foto/Martin Meissner) AP

A los 41 años, a Cristiano Ronaldo, de manera realista, nada más le queda una oportunidad más de ganar un trofeo de la Copa del Mundo para coronar una carrera ya ilustre. Ganador cinco veces del Balón de Oro, Cristiano suma más goles internacionales que cualquier otro jugador masculino, con 143 en 266 partidos con Portugal.

Una lesión de isquiotibiables lo frenó con su club saudí Al Nassr, y no jugó con Portugal en los amistosos contra México y Estados Unidos que se pautaron para marzo y abril.

Si es incluido en la convocatoria para la Copa del Mundo —y no hay motivo para pensar que no lo será a menos que se lesione—, Cristiano jugará en suelo estadounidense por primera vez desde un amistoso de pretemporada en 2014 con el Real Madrid contra el Manchester United en Michigan.

Cristiano, junto con su gran rival argentino Lionel Messi, podría convertirse en uno de los primeros hombres en disputar seis Copas del Mundo. El astro portugués le dijo a CNN en noviembre que este “definitivamente” sería su último Mundial.

Portugal es considerado el mejor equipo del Grupo K, que incluye a Colombia, Uzbekistán y Congo.

Aunque Portugal ocupa el puesto número 5 del ranking, el equipo recibió una llamada de atención en las eliminatorias con una derrota 2-0 ante Irlanda en noviembre pasado, notable porque Cristiano fue expulsado con tarjeta roja por darle un codazo a un defensor. Fue suspendido para el siguiente partido y Portugal se recuperó con una victoria 9-1 sobre Armenia para asegurar su boleto al Mundial. Pero evitó un castigo más severo.

Esta será la novena Copa del Mundo de Portugal. El equipo terminó tercero en 1966 y cuarto en 2006 —cuando Cristiano debutó en un Mundial. En la edición de 2022, Portugal llegó a los cuartos de final, solo para dar la sorpresa Marruecos al vencerlo 1-0. Cristiano ingresó como suplente a los 51 minutos.

El español Roberto Martínez es el entrenador desde 2023. El equipo está repleto de talento, sobre todo en un mediocampo que incluye Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) y João Neves y Vitinha (ambos del Paris Saint-Germain).

El equipo quedó conmocionado el año pasado por la muerte de Diogo Jota, quien falleció en un accidente automovilístico poco después de que Portugal ganara la final de la Liga de Naciones.

Portugal debuta contra Congo el 17 de junio en Houston.

Colombia

El mediocampista ofensivo James Rodríguez se incorporó esta temporada a Minnesota United, de la MLS, en un esfuerzo por tener minutos de juego de cara al Mundial. Se le vio bajo de forma en los recientes amistosos contra Croacia y Francia.

Más alarmante es que fue hospitalizado por una deshidratación severa. Su club emitió un comunicado para desmentir versiones de que sufriera de rabdomiólisis”, una afección rara pero potencialmente mortal en la que los músculos pueden desintegrarse por sobreesfuerzo u otras causas.

James es el capitán del equipo y saltó al estrellato en el Mundial de 2014, cuando ganó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo con seis tantos en cinco partidos. Suma 31 goles con Colombia.

Colombia cuenta con un nutrido elenco de futbolistas que militan en clubes extranjeros, destacándose el extremo Luis Díaz (Bayern Múnich), y volante Jefferson Lerma y lateral Daniel Muñoz (ambos en Crystal Palace).

Esta es la séptima Copa del Mundo de Colombia. Se quedó fuera en 2022. Su mejor actuación fue alcanzar los cuartos de final en 2014 antes de caer ante el anfitrión Brasil.

Ubicada en el puesto número 13 y dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, Colombia abre contra Uzbekistán el 17 de junio en la Ciudad de México.

Uzbekistán

Uzbekistán, ubicado en el puesto número 50, disputará su primera Copa del Mundo. Uzbekistán tuvo un equipo bajo la antigua Unión Soviética, pero armó uno nuevo tras la independencia para competir internacionalmente.

Conocido como los Lobos Blancos, el equipo es dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, quien fue nombrado en el cargo apenas en octubre pasado, después de que el anterior entrenador, Timur Kapadze, asegurara la clasificación en la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas. Cannavaro fue capitán de la selección italiana que ganó el Mundial de 2006.

Eldor Shomurodov es el capitán de Uzbekistán, con 44 goles en 90 apariciones. Actualmente juega para el club turco İstanbul Başakşehir.

Congo

La única vez que Congo jugó una Copa del Mundo fue en 1974, cuando el país era conocido como Zaire. Se convirtió en el primer equipo del África subsahariana en clasificarse a un Mundial.

Congo se clasificó para la edición de 2026 al ganar un partido de repechaje ante Jamaica por 1-0 en tiempo extra en Guadalajara, México. La victoria desató alegría en todo el país, que ha sido golpeado por décadas de conflicto.

Entre los jugadores más destacados del equipo están el capitán Chancel Mbemba, defensor del club francés Lille que ha disputado más de 100 partidos internacionales con la selección, y el extremo Cédric Bakambu, que juega para el Real Betis de La Liga.

Congo ocupa el puesto número 46 y está dirigido por el francés Sébastien Desabre.

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FUENTE: AP