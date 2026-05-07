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Cristiano Ronaldo llega a 100 goles en la Liga Profesional Saudí

RIAD, Arabia Saudí (AP) — Cristiano Ronaldo llegó el jueves a 100 goles en la Liga Profesional Saudí, durante la victoria por 4-2 que obutvo Al-Nassr ante al Al-Shabab para colocarse con cinco puntos de ventaja en la cima de la tabla.

ARCHIVO - Foto del 19 de enero del 2023, Cristiano Ronaldo del Al Nassr celebra tras anotar en el Estadio Universitario King Saud. (AP Foto/Hussein Malla, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 19 de enero del 2023, Cristiano Ronaldo del Al Nassr celebra tras anotar en el Estadio Universitario King Saud. (AP Foto/Hussein Malla, Archivo) AP

E l delantero de 41 años remató en el primer poste un centro de Sadio Mané cuando faltaban 15 minutos para el final y registró el gol número 971 de su carrera. También fue su 26to gol liguero de la temporada.

“Ronaldo siempre es peligroso en ataque y hoy lo vimos de nuevo”, indicó el entrenador de Al-Nassr, Jorge Jesus.

João Félix, fichado procedente del Chelsea en julio, marcó tres goles para los líderes de la liga.

La victoria llevó a Al-Nassr a 82 puntos en 32 partidos, cinco unidades por encima de Al-Hilal, al que le quedan por disputar tres encuentros, uno más que a Nassr. Al-Hilal se mide a Al-Kholood este viernes y enfrenta a Nassr el martes en lo que podría decidir el título ante su rival de Riad.

“Ahora tenemos un partido de derbi contra nuestro rival, que es un encuentro difícil”, señaló Jesus.."Somos plenamente conscientes de su importancia y lo afrontamos con total concentración, ya que sabemos que pequeños detalles podrían decidir el resultado".

Cristiano Ronaldo, ganador en cinco ocasiones del Balón de Oro, aún no ha conseguido un gran trofeo en Arabia Saudí desde que firmó con Al-Nassr en diciembre de 2022.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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