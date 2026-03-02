americateve

Costa Rica presenta a Fernando Batista como su nuevo técnico

SAN JOSÉ (AP) — El técnico argentino Fernando Batista fue presentado el lunes como el nuevo técnico de Costa Rica, una selección que esboza planes con miras a las eliminatorias de Copa del Mundo 2030 y otros torneos regionales.

Tanto los Ticos como el “Bocha” Batista comparten el haber fracasado en su intento de conseguir la clasificación al mundial que se jugará en Norteamérica a mediados de este año. En el caso del argentino tras haber quedado fuera de la opción de repechaje al frente de Venezuela.

Costa Rica se despidió de su sueño mundialista en noviembre pasado, luego de empatar sin goles con Honduras en San José. Tampoco pudo aspirar a la opción de ir a la repesca intercontinental, con el mexicano Miguel Herrera como técnico.

Batista, de 55 años, llegó este mismo lunes a Costa Rica y de inmediato fue presentado a la prensa como el responsable de intentar que Costa Rica vuelva a un Mundial en cuatro años.

El neerlandés Patrick Kluivert y el español Robert Moreno también habían sonado como candidatos a sentarse en el banquillo de Costa Rica.

Aparte de Venezuela, Batista fue asistente técnico de varias selecciones juveniles de Argentina.

“Me llega en un momento bueno, adquiriendo cada vez más experiencia, con un recorrido importante en distintas selecciones que me han hecho crecer muchísimo y preparado para el reto de este proyecto que inicia hoy. Estoy muy entusiasmado y preparado para lo que viene”, dijo Batista en su primera conferencia de prensa en Costa Rica.

El argentino reconoció que llega recomendado por su compatriota Gustavo Alfaro, también ex técnico de Costa Rica. Tras dejar a los centroamericanos al cabo de la Copa América 2024, Alfaro fue contratado por Paraguay y disputará el Mundial con esa selección.

Batista aseguró que llegará a observar a todos los jugadores costarricenses sin excepción, incluso los que juegan en la segunda división del país. Aseguró que conversará también con el arquero Keylor Navas, quien actualmente juega en los Pumas UNAM del futbol mexicano.

El primer reto de Batista al frente del equipo costarricense será un par de amistosos a finales de marzo pactados para jugarse en Amán ante las selecciones de Jordania e Irán.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, aseguró que al día de hoy los fogueos están en pie, aunque reconoció que están en conversaciones para cambiar la sede de los partidos, e incluso cambiar de rival ante la imposibilidad de que la selección de Irán pueda jugar este partido por la situación bélica en la que está envuelta el país.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

