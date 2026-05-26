Corte Suprema rechaza intento de Florida de demandar a otros estados por licencias para inmigrantes

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una discusión sobre deportes colegiales, en la Sala Este de la Casa Blanca, el 6 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

El caso se deriva de un choque ocurrido en Florida el año pasado en el que tres personas murieron. El conductor, Harjinder Singh, está acusado de realizar una vuelta ilegal que provocó el accidente. Singh, originario de India, contaba con una licencia de conducir comercial válida emitida en California y el estado de Washington le había otorgado otra anteriormente.

El gobierno republicano de Florida ha acusado a los estados del Oeste, de gobiernos demócratas, de desafiar abiertamente las leyes de inmigración y pidió a los magistrados que determinen que los estados carecen de autoridad para emitir licencias de conducir comerciales a personas que no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales.

Por lo general, la Corte Suprema escucha las apelaciones de decisiones de tribunales de menor instancia, pero ocasionalmente resuelve lo que se conoce como demandas originales, en las que los estados se demandan entre sí ante el máximo tribunal del país.

Los magistrados Clarence Thomas y Samuel Alito discreparon con la orden del martes, como suelen hacerlo cuando el tribunal rechaza una demanda original, señalando que la Corte no tiene otra opción que escuchar este tipo de casos.

Por separado, un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado una propuesta del gobierno federal para imponer nuevas restricciones que limitarían severamente la posibilidad de los inmigrantes para obtener licencias comerciales para conducir camiones de carga o de pasajeros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP