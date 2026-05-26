americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Corte Suprema rechaza intento de Florida de demandar a otros estados por licencias para inmigrantes

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema rechazó el martes el improbable intento de Florida por presentar una demanda contra los estados de California y Washington por emitir licencias de conducir comerciales a camioneros que no hablan inglés ni tienen autorización legal para estar en el país.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una discusión sobre deportes colegiales, en la Sala Este de la Casa Blanca, el 6 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una discusión sobre deportes colegiales, en la Sala Este de la Casa Blanca, el 6 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

El caso se deriva de un choque ocurrido en Florida el año pasado en el que tres personas murieron. El conductor, Harjinder Singh, está acusado de realizar una vuelta ilegal que provocó el accidente. Singh, originario de India, contaba con una licencia de conducir comercial válida emitida en California y el estado de Washington le había otorgado otra anteriormente.

El gobierno republicano de Florida ha acusado a los estados del Oeste, de gobiernos demócratas, de desafiar abiertamente las leyes de inmigración y pidió a los magistrados que determinen que los estados carecen de autoridad para emitir licencias de conducir comerciales a personas que no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales.

Por lo general, la Corte Suprema escucha las apelaciones de decisiones de tribunales de menor instancia, pero ocasionalmente resuelve lo que se conoce como demandas originales, en las que los estados se demandan entre sí ante el máximo tribunal del país.

Los magistrados Clarence Thomas y Samuel Alito discreparon con la orden del martes, como suelen hacerlo cuando el tribunal rechaza una demanda original, señalando que la Corte no tiene otra opción que escuchar este tipo de casos.

Por separado, un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado una propuesta del gobierno federal para imponer nuevas restricciones que limitarían severamente la posibilidad de los inmigrantes para obtener licencias comerciales para conducir camiones de carga o de pasajeros.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
reportan detencion de ice a hija del historico general cubano, ulises rosales del toro en eeuu
ULTIMA HORA

Reportan detención de ICE a hija del histórico general cubano, Ulises Rosales del Toro en EEUU

Por Redacción América Noticias Miami
cubano muere baleado en houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece profugo

Cubano muere baleado en Houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece prófugo

Por Redacción América Noticias Miami
identifican al hombre abatido cerca de la casa blanca: tenia antecedentes con el servicio secreto

Identifican al hombre abatido cerca de la Casa Blanca: tenía antecedentes con el Servicio Secreto

Por Redacción América Noticias Miami
departamento de justicia y tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de cuba

Departamento de Justicia y Tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de Cuba

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

Cubano de 82 años arrestado en Little Havana por presunta venta de crack cerca de escuelas

Cubano de 82 años arrestado en Little Havana por presunta venta de crack cerca de escuelas

Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: No tienen cabida en nuestras comunidades

Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: "No tienen cabida en nuestras comunidades"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter