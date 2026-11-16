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Corte Suprema de EEUU rechaza atender impugnación a ley de armas de fuego de Maryland

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a considerar el lunes una impugnación a una ley de Maryland que restringe dónde las personas pueden portar armas de fuego.

ARCHIVO - La Corte Suprema, al final de la jornada en Washington, el 1 de octubre de 2026. (Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo)
ARCHIVO - La Corte Suprema, al final de la jornada en Washington, el 1 de octubre de 2026. (Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo) AP

La ley prohíbe llevar armas ocultas a escuelas, transporte público, bares y otras zonas consideradas lugares sensibles.

El máximo tribunal rechazó el caso sin hacer comentarios. Pero el juez Clarence Thomas escribió para señalar que se muestra escéptico respecto de la ley y de otras similares. Manifestó su apoyo a volver a sopesar el asunto en un “caso más acotado”.

La negativa se produce cuando el tribunal se prepara para escuchar argumentos sobre leyes estatales que prohíben los fusiles AR-15 y otras armas de fuego semiautomáticas similares, medidas a las que a menudo se denomina prohibiciones de armas de asalto.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, ha emitido varias decisiones que respaldan los derechos de la Segunda Enmienda, incluido un fallo reciente que anuló amplias restricciones a la portación de armas en Hawái.

Sin embargo, el máximo tribunal ha avalado algunas restricciones a las armas de fuego, incluida una ley destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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