Corte federal de EEUU bloquea el envío por correo de píldora abortiva muy usada: qué saber

El fallo unánime emitido el viernes por la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, supone una victoria sustancial para los opositores al aborto que buscan frenar el flujo de píldoras abortivas recetadas en línea, las cuales consideran que socavan las prohibiciones estatales del procedimiento.

El fallo, que se espera sea apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, exige que la mifepristona se distribuya únicamente en persona y en clínicas, dejando sin efecto regulaciones establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Esto es lo que hay que saber.

Frustrada por la falta de medidas federales contra los abortos con medicamentos, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, demandó a la FDA el mes pasado, al afirmar que sus regulaciones debilitaban la prohibición estatal del aborto en todas las etapas del embarazo.

“La regulación crea una vía efectiva para que un prescriptor de fuera del estado ponga el fármaco en manos de los habitantes de Luisiana en desafío a la ley de Luisiana”, escribió en el fallo el juez Kyle Duncan, designado por el presidente Donald Trump.

Funcionarios de la FDA han señalado que la agencia está realizando una nueva revisión de la seguridad de la mifepristona, pero la corte de apelaciones indicó que no había un calendario para su finalización.

El fallo del viernes está vigente mientras el caso avanza en los tribunales. Afecta a todos los estados, incluso a aquellos sin restricciones al aborto.

Hay pocos precedentes de que una corte federal deje sin efecto las regulaciones científicas de la FDA, y aún está por verse cómo la decisión podría afectar a largo plazo la forma en que se dispensa el medicamento.

Murrill, republicana, celebró el fallo como una “victoria por la vida”, y otros defensores antiaborto aplaudieron la revocación de normas finalizadas bajo el presidente Joe Biden que pusieron fin a un requisito de larga data: que las píldoras se obtuvieran en una consulta médica presencial.

Representantes de la FDA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron a solicitudes de comentarios.

La mifepristona, considerada desde hace tiempo segura y eficaz

Danco Laboratories, un fabricante de mifepristona y demandado en la querella, pidió a la corte de apelaciones que suspenda su orden durante una semana para dar tiempo a la empresa a solicitar una medida de alivio ante la Corte Suprema.

La mifepristona fue aprobada en el 2000 como una forma segura y eficaz de interrumpir embarazos tempranos. Por lo general se utiliza en combinación con un segundo fármaco, el misoprostol, que no se ve afectado por el fallo, pero que por sí solo es menos eficaz.

Encuestas han encontrado que la mayoría de los abortos en Estados Unidos se realizan con píldoras y que aproximadamente uno de cada cuatro abortos a nivel nacional se receta mediante telesalud. Proveedores han sugerido que su disponibilidad a través de la telesalud es una razón por la que el número de abortos en Estados Unidos no ha disminuido desde que Roe fue anulado en el 2022.

Como resultado, las píldoras abortivas y quienes las recetan desde fuera del estado se han convertido en objetivos clave de los opositores al aborto.

Algunos estados gobernados por demócratas han adoptado leyes que buscan proteger a los proveedores que recetan mediante telesalud y envían las píldoras por correo a estados con prohibiciones. Esas llamadas “leyes escudo” están siendo puestas a prueba mediante casos civiles y penales en Luisiana y Texas.

La doctora Angel Foster, una proveedora de telesalud en un estado con una ley escudo, trabaja con expertos legales para entender cómo el fallo afectará a su organización, The Massachusetts Medication Abortion Project.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para seguir brindando atención a personas en los 50 estados”, subrayó Foster.

Política sobre el aborto podría entrar en juego en elecciones intermedias

El caso podría convertir de nuevo al aborto en un tema clave en las elecciones intermedias, al tiempo que los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara de Representantes y los republicanos luchan por mantener una estrecha mayoría.

Resultados electorales recientes sugieren que los votantes que buscan mantener el acceso al aborto tienen el impulso político. Desde que Roe fue anulado, el aborto ha estado directamente en la boleta en 17 estados. Los electores se han alineado con la postura a favor del derecho al aborto en 14 de esas consultas.

Fatima Goss Graves, partidaria del derecho al aborto y presidenta y directora ejecutiva del National Women’s Law Center, criticó el fallo por considerarlo “profundamente desfasado tanto con el público como con la ciencia basada en hechos”.

Trump recibió críticas tras el fallo por parte de algunos defensores antiaborto, quienes manifestaron frustración porque él no tomó medidas para bloquear la distribución de la píldora.

Durante el gobierno de Trump, la FDA aprobó el año pasado otra versión genérica de la mifepristona, lo que molestó a algunos aliados del presidente republicano.

Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, también aplaudió el fallo y sostuvo: “Es vergonzoso que la inacción del gobierno de Trump haya obligado a los estados provida a llevar su batalla a las cortes federales”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP