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Agentes de un grupo de trabajo de Investigaciones de Seguridad Nacional escoltan a un sospechoso, acusado de registrarse ilegalmente para votar, hacia un centro de procesamiento el lunes 19 de octubre de 2026, en el Edificio Federal de Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

La decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito marcó el fin oficial de una oleada de litigios en California, desatada inmediatamente antes de las competitivas y decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. Los fiscales federales que presentaron la demanda habían señalado previamente que sus empeños quedarían sin efecto después del día de las elecciones, pues las autoridades locales ya no podrían impedir que se contaran las papeletas.

Las boletas impugnadas estaban en el centro de una prolongada batalla jurídica entre el gobierno del presidente Donald Trump y California por la elegibilidad de los votantes en el estado, de marcada tendencia demócrata, en medio de un escrutinio federal más amplio sobre las elecciones locales en todo el país.

El gobierno de Trump también emitió una serie de citaciones en Alaska en una controversia relacionada con un candidato que presuntamente participaba para quitarle votos al rival republicano, pero decidió abandonar esas gestiones dos días después de que la exrepresentante Mary Peltola obtuviera una mayoría absoluta en la contienda, con lo que se convirtió en la 56ª senadora de los demócratas, parte de una contundente victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato.

Una demanda relacionada, presentada contra el Departamento de Justicia por sindicatos y grupos a favor del voto, también fue desestimada este mes.

La demanda fue interpuesta después de que el gobierno federal amenazara con presentar cargos contra trabajadores electorales estatales de California que contaron las boletas impugnadas, y emitiera citaciones de un gran jurado penal a secretarios en los condados de Los Ángeles y Orange. Sostuvo que los empeños del Departamento de Justicia corrían el riesgo de interferir en la aplicación legal de la normativa electoral estatal y federal, dado que el procesamiento de las boletas ya estaba en marcha cuando el gobierno federal emitió las citaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP