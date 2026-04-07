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Corea del Norte lanzó un proyectil cerca de su costa, dice Seúl

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó un proyectil frente a su costa oriental el miércoles, en su segundo lanzamiento en dos días, informó Corea del Sur.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no ofreció más detalles, como la distancia que recorrió el proyectil más reciente y qué tipo de arma fue lanzada.

El lanzamiento se produjo después de que el ejército surcoreano indicara que había detectado el martes el lanzamiento de un proyectil no identificado cerca de la región de la capital norcoreana. Señaló que las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y de Estados Unidos estaban analizando los detalles del lanzamiento del martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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