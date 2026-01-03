Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar, dice Surcorea

El ejército surcoreano dijo que el lanzamiento del misil por parte de Corea del Norte desde su costa este se realizó por la mañana, pero no proporcionó más detalles.
SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó el domingo un misil balístico al mar, informó Corea del Sur
Hace unos días, Corea del Norte afirmó que disparó misiles de crucero estratégicos de largo alcance al mar. ___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
