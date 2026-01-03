americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar, dice Surcorea

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó el domingo un misil balístico al mar, informó Corea del Sur

Un visitante observa el lado norcoreano desde el observatorio de la unificación en Paju, Corea del Sur, el 25 de diciembre de 2025. (AP Foto/Lee Jin-man)
Un visitante observa el lado norcoreano desde el observatorio de la unificación en Paju, Corea del Sur, el 25 de diciembre de 2025. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

El ejército surcoreano dijo que el lanzamiento del misil por parte de Corea del Norte desde su costa este se realizó por la mañana, pero no proporcionó más detalles.

Hace unos días, Corea del Norte afirmó que disparó misiles de crucero estratégicos de largo alcance al mar. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

De izquierda a derecha, los venezolanos David Núñez, Lisbeth García y Víctor Giménez se reúnen fuera del restaurante El Arepazo con un cartel de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en las celebraciones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Doral, Florida, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Vanessa Alvarez)

Venezolanos del sur de Florida celebran caída de Maduro

Nicolas Maduro ha sido capturado y sacado del país tras un ataque a gran escala de EEUU en Venezuela

Nicolas Maduro ha sido capturado y sacado del país tras un "ataque a gran escala" de EEUU en Venezuela

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela
ALARMA

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter