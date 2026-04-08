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Corea del Norte dice que sus últimas pruebas de armas incluyeron misiles con ojivas de racimo

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte manifestó el jueves que las pruebas realizadas esta semana involucraron diversos sistemas de armas nuevos, incluidos misiles balísticos armados con ojivas de racimo.

Una pantalla de televisión muestra una imagen de archivo del lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte durante un programa de noticias en la estación de tren de Seúl, en Corea del Sur, el miércoles 8 de abril de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)
Una pantalla de televisión muestra una imagen de archivo del lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte durante un programa de noticias en la estación de tren de Seúl, en Corea del Sur, el miércoles 8 de abril de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

El informe de los medios estatales norcoreanos se difundió un día después de que el ejército surcoreano dijera que detectó que Corea del Norte disparó múltiples misiles desde una zona costera en el este del país, la segunda ronda de lanzamientos en dos días.

La Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC) indicó que las pruebas duraron tres días a partir del lunes e incluyeron también demostraciones de armas antiaéreas, sistemas de armas electromagnéticas y bombas de fibra de carbono.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur señaló que los misiles lanzados el miércoles volaron entre 240 y 700 kilómetros (150 a 434 millas) antes de caer al mar, y que también detectó al menos un proyectil lanzado el martes desde un área cercana a la capital norcoreana, Pyongyang.

El Ministerio de Defensa de Japón afirmó que ninguna de las armas disparadas el miércoles ingresó en aguas dentro de su zona económica exclusiva, mientras que el ejército de Estados Unidos sostuvo que los lanzamientos norcoreanos del martes y el miércoles no representaron una amenaza inmediata para Estados Unidos ni para sus aliados.

La ACNC indicó que las pruebas más recientes incluyeron demostraciones de sistemas de ojivas con municiones de racimo montadas en los misiles balísticos Hwasong-11, que se asemejan a los misiles Iskander de Rusia por su diseño para un vuelo maniobrable a baja altitud con el fin de evadir los sistemas de defensa antimisiles. El reporte afirmó que los lanzamientos confirmaron que el misil de corto alcance, cuando está armado con esas ojivas, “puede reducir a cenizas cualquier objetivo cubriendo un área de 6,5-7 hectáreas (16 a 17,2 acres) con la potencia de mayor densidad”.

El ejército surcoreano no comentó por el momento las afirmaciones militares norcoreanas.

Los lanzamientos dejan de manifiesto las tensiones persistentes entre las Coreas, frenando las esperanzas surcoreanas de una relación más cálida.

El mandatario norcoreano Kim Jong Un ha suspendido prácticamente toda la diplomacia con Seúl y Washington desde el colapso de sus conversaciones nucleares con el presidente Donald Trump en 2019, y desde entonces ha acelerado el desarrollo de misiles con capacidad nuclear que amenazan a los aliados de Estados Unidos en Asia, así como al territorio continental de Estados Unidos.

Kim también ha buscado estrechar lazos con Rusia, China y otros países envueltos en confrontaciones con Estados Unidos, mientras intenta salir del aislamiento y fortalecer su posición regional. Los medios estatales norcoreanos dicen que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, llegará al país el jueves para un viaje de dos días, en la más reciente ronda de diplomacia entre ambos países. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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