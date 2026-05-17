Corbin Carroll pega 2 jonrones e impulsa 3 carreras en triunfo de Diamondbacks 8-6 ante Rockies

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El entrenador de tercera base de los Diamondbacks de Arizona J.R. House felicita a Corbin Carroll mientras rodea las bases tras su jonrón de dos carreras en la cuarta entrada ante los Rockies de Colorado el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Nolan Arenado y el cubano Lourdes Gurriel Jr. conectaron sencillos productores para tomar ventaja de 2-0 en la tercera entrada, después de que Carroll y el dominicano Geraldo Perdomo pusieran en marcha el ataque —tras una demora por lluvia de una hora y 45 minutos— con bases por bolas consecutivas ante Michael Lorenzen con dos outs.

Carroll pegó su sexto cuadrangular después de un sencillo productor del venezolano Ildemaro Vargas con dos outs para poner el marcador 5-0 en la cuarta. Luego, Carroll conectó un cuadrangular solitario en la sexta para ampliar la ventaja a 8-2.

Michael Soroka (6-2) ponchó a ocho y permitió dos carreras con seis hits y dos bases por bolas en 5 2/3 entradas. Paul Sewald otorgó una base por bolas con dos outs en la novena antes de concretar su décimo salvamento en 11 oportunidades.

Los Rockies no conectaron hit ante Soroka hasta que TJ Rumfield, Troy Johnston y el puertorriqueño Willi Castro enlazaron tres dobles consecutivos con dos outs para recortar la diferencia a 5-2 en la cuarta.

Gurriel respondió en la quinta con su primer jonrón de la temporada, y el venezolano Gabriel Moreno anotó con el sencillo de su compatriota José Fernández para poner el juego 7-2. Moreno conectó tres hits y anotó dos veces.

Jake McCarthy y Kyle Karros pegaron sencillos productores, y Castro y Brett Sullivan añadieron elevados de sacrificio en una octava entrada de cuatro carreras ante Brandon Pfaadt que recortó el marcador a 8-6.

Pfaadt consiguió un out y fue cargado con cuatro carreras. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP