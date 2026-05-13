Consejero de adicciones que dio la dosis mortal de ketamina a Matthew Perry será sentenciado

Los fiscales piden dos años y medio de prisión para Erik Fleming, de 56 años, una de las cinco personas que se declararon culpables en relación con la muerte del actor en 2023 en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Fleming conectó a Perry con Jasveen Sangha, la traficante de drogas condenada a la que los fiscales llamaron “La Reina de la Ketamina”. Ella fue sentenciada el mes pasado a 15 años de prisión.

Los abogados defensores solicitan una condena de tres meses de cárcel y nueve meses en un centro residencial de tratamiento contra las drogas, y sostienen en un memorando de sentencia que Fleming “ha hecho esfuerzos extremos para expiar su conducta delictiva”.

Fleming entregó a Sangha a los investigadores tan pronto como se pusieron en contacto con él y en agosto de 2024 se convirtió en el primer acusado en declararse culpable, al admitir un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte. Eso ocurrió incluso antes de que se anunciaran los arrestos en el caso.

Será el cuarto acusado del caso en ser sentenciado en la sala federal de Los Ángeles de la jueza Sherilyn Peace Garnett. Esta será su primera comparecencia ante el tribunal desde que su papel se hizo de conocimiento público.

Los fiscales señalaron en su memorando de sentencia que, si bien la cooperación excepcional de Fleming debería traducirse en una pena menor, su papel como consejero en adicciones que “deliberadamente se dispuso a vender drogas ilegales de la calle a una víctima que tenía una batalla pública y bien documentada contra la adicción a las drogas” debería jugar en su contra, aunque Perry no fuera uno de sus clientes habituales.

Perry había recibido tratamientos con ketamina para la depresión, un tratamiento heterodoxo, pero cada vez más común.

Unas semanas antes de su muerte, Perry buscaba más de la droga de la que podía obtener a través de médicos y le pidió a una amiga que lo ayudara a conseguir más. Ella estaba en un centro de tratamiento, así que presentó a Perry a Fleming. Fleming era un exproductor de cine y televisión cuya carrera había quedado devastada por la adicción. Se mantuvo sobrio y se convirtió en consejero en adicciones, pero había recaído tras la muerte en 2023 de una querida madrastra que lo había rescatado de una infancia traumática, según dijeron sus abogados.

Fleming obtenía ketamina de Sangha, aumentaba el precio para obtener ganancias y la entregaba en la casa de Perry, donde se la vendía al asistente personal que vivía con el actor, Kenneth Iwamasa.

“Conseguí ketamina para Matthew Perry porque quería el dinero y porque pensé que le estaba haciendo un favor a un amigo”, escribió Fleming en una carta al tribunal. “Nunca contemplé el peor desenlace posible. Este grave fracaso me perseguirá para siempre”.

Entre sus entregas hubo 25 frascos por 6.000 dólares cuatro días antes de la muerte de Perry.

Iwamasa le inyectaría a Perry de ese lote el 28 de octubre de 2023, y horas después encontró al actor muerto. Un informe del médico forense determinó que Perry murió por los efectos agudos de la ketamina, un anestésico quirúrgico, y que el ahogamiento fue una causa secundaria.

Técnicamente, Fleming puede recibir hasta 25 años de prisión, pero es muy poco probable que la condena se acerque a esa cifra.

Sus abogados afirman que ha pasado por una rehabilitación “transformadora” desde la muerte de Perry.

“Aceptaré mi castigo con humildad y pasaré el resto de mi vida trabajando para llegar a ser digno del perdón”, dice la carta de Fleming.

Iwamasa es el último acusado que falta por ser sentenciado, lo cual ocurrirá dentro de dos semanas.

Perry, que murió a los 54 años, se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación como Chandler Bing en “Friends”, la comedia de NBC que cambió la cultura y se emitió de 1994 a 2004.

Una subasta de sus objetos de valor, incluidos recuerdos de “Friends”, se destinará a beneficiar a la fundación creada en su nombre poco después de su muerte.

FUENTE: AP