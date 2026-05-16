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Conor McGregor regresará a la UFC en julio en una revancha contra Max Holloway

LAS VEGAS (AP) — Conor McGregor regresará al octágono.

ARCHIVO - Foto del 23 de enero del 2025, el irlandés Conor McGregor habla durante la conferencia de prensa del FILE KnuckleMania V boxing. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 23 de enero del 2025, el irlandés Conor McGregor habla durante la conferencia de prensa del FILE KnuckleMania V boxing. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) AP

El director general de la UFC, Dana White, anunció el sábado que McGregor volverá a pelear en una revancha contra Max Holloway en el combate estelar de UFC 329 el 11 de julio en Las Vegas.

El peleador, de 37 años, no compite desde que se fracturó la pierna en una pelea contra Dustin Poirier en 2021, desde entonces también ha enfrentado una serie de problemas legales. Un jurado irlandés lo declaró responsable en un caso civil por agresión sexual derivado de un incidente ocurrido en 2018, fallo que el Tribunal Superior de Irlanda ratificó en julio.

McGregor tenía previsto regresar para una pelea contra Michael Chandler en julio de 2024, pero se retiró debido a una lesión en un dedo del pie.

El irlandés, conocido por su estilo insolente, fue una de las mayores estrellas de la UFC desde que irrumpió en la escena en 2013 y se convirtió en el primer peleador de la UFC en ostentar dos cinturones de campeón en 2016, con una victoria sobre Eddie Alvarez por el título de peso ligero. Un año antes ganó el título de peso pluma con un nocaut sobre Jose Aldo.

McGregor peleó contra Floyd Mayweather Jr. en un combate de boxeo en 2017 durante una pausa de dos años fuera de la UFC, pero ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas.

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Por Redacción América Noticias Miami

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