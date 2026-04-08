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Conine y Norby conectan jonrones y guían a Marlins a vencer 7-4 a Rojos

MIAMI (AP) — Griffin Conine y Connor Norby conectaron jonrones la noche del miércoles para guiar a los Marlins de Miami a una victoria por 7-4 sobre los Rojos de Cincinnati.

Connor Norby (derecha), de los Marlins de Miami, es recibido por el coach de tercera base Blake Lalli (45) tras conectar un jonrón solitario durante la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el miércoles 8 de abril de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
Connor Norby (derecha), de los Marlins de Miami, es recibido por el coach de tercera base Blake Lalli (45) tras conectar un jonrón solitario durante la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el miércoles 8 de abril de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Xavier Edwards y Jakob Marsee aportaron dos hits y una carrera impulsada cada uno para los Marlins, que cortaron la racha de cinco triunfos consecutivos de Cincinnati.

El abridor dominicano de Miami, Eury Pérez (1-1), permitió cuatro carreras —dos limpias— y seis hits en cinco entradas. El derecho ponchó a seis y dio una base por bolas.

Ryan Gusto, Andrew Nardi y Lake Bachar relevaron a Pérez con una entrada cada uno. Michael Petersen sorteó dos sencillos en una novena sin carreras para conseguir el primer salvamento de su carrera.

Brady Singer (0-1) permitió seis carreras, cinco limpias, y 10 hits en 2 2/3 entradas.

Los Rojos atacaron rápido con dos carreras sucias en la primera. El dominicano Elly De La Cruz anotó desde segunda cuando el antesalista de Miami Graham Pauley cometió un error y Stewart anotó con el doble productor del venezolano Eugenio Suárez.

La ventaja duró poco, ya que los Marlins empataron en la parte baja con el doble productor del dominicano Agustín Ramírez y el sencillo impulsor de Liam Hicks.

Por los Rojos, el dominicano Noelvi Marte de 4-1.

Por los Marlins, el panameño Leo Jiménez de 2-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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