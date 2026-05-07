Conforto e Imanaga impulsan a Cachorros al vencer 8-3 a Rojos y sumar 9 triunfos seguidos

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Michael Conforto (derecha) anota una carrera para los Cachorros de Chicago frente al receptor Tyler Stephenson de los Rojos de Cincinnati, el jueves 7 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Los Cachorros (26-12) completaron una barrida de cuatro juegos sobre los Rojos y ganaron su 15to partido consecutivo en el Wrigley Field, su racha más larga de victorias en casa desde 1935.

Chicago tomó el control al anotar siete carreras en la cuarta entrada. El abridor de los Rojos Rhett Lowder salió del juego en ese episodio por lo que el equipo describió como rigidez en el hombro derecho. Los Rojos (20-18) perdieron por séptima vez seguida.

Imanaga (4-2), quien lanzó siete entradas sin permitir carreras en su apertura anterior, extendió esa seguidilla a 12 entradas antes de que Sal Stewart conectara un jonrón solitario en la sexta. El zurdo de 32 años permitió cuatro hits y otorgó tres bases por bolas, además de ponchar a 10 para el quinto juego en su carrera con doble dígito de ponches.

Lowder (3-3) dio base por bolas a los dos primeros bateadores de la cuarta antes de salir con cuenta de 1-0 ante Michael Busch. El relevista Connor Phillips permitió que anotaran ambos corredores heredados mientras los Cachorros fabricaban siete carreras, su entrada de mayor anotación en la temporada.

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FUENTE: AP