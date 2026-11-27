La doctora Deborah Giles de la SeaDoc Society, centro, conduce un barco de investigación mientras su esposo y ayudante de investigación Jim Rappold, izquierda, y el doctor James Sheppard de la San Diego Zoo Wildlife Alliance, derecha, observan orcas en Puget Sound, el martes 17 de noviembre de 2026, cerca de Kingston, Washington. (AP Foto/Lindsey Wasson, NMFS/NOAA permiso #26288-01) AP

Ella sigue el rastro de las orcas residentes del sur, una especie en peligro de extinción cuya recuperación poblacional se está estancando pese a años de protección. En su búsqueda de una fuente de alimento cada vez más escasa, las ballenas pasan menos tiempo en el mar de Salish, el laberinto de aguas interiores entre el estado de Washington y Columbia Británica. Pero en el último lustro, las orcas han estado cazando salmones plateado y keta justo al norte de Seattle durante el otoño.

Esto brinda una oportunidad de colaboración entre The SeaDoc Society y la San Diego Zoo Wildlife Alliance. Ellos usan drones con placas de Petri y portaobjetos de microscopio para recolectar gotitas de los soplidos de las ballenas y emplean a una perra entrenada para olfatear heces con el fin de encontrar muestras de excremento, lo que aporta controles de bienestar muy necesarios para tantas de las 76 ballenas que quedan como puedan localizar.

“Ellas estaban aquí antes que nosotros, mucho antes que nosotros”, afirma Giles. “Son un grupo de animales que está unido de manera única a este lugar y entre sí”.

Antes de la colonización del noroeste del Pacífico, la principal presa de la orca —el salmón chinook— podía pesar más de 45,36 kilogramos (100 libras) y su número era abundante a lo largo de la costa oeste, explicó Giles.

Pero cuando los colonos estadounidenses llegaron a la región, construyeron represas y pescaron en exceso el salmón. A medida que crecieron las ciudades y los puertos, las embarcaciones generaron más ruido, lo que hizo que la caza resultara más difícil para las orcas. Diversas sustancias químicas tóxicas llegaron al agua del mar. Y ahora, el salmón chinook promedia alrededor de 5,66 kilogramos (12,5 libras), indicó Giles.

“Hemos cambiado por completo su capacidad de vivir su vida cotidiana”, señaló.

La falta de peces ha empujado a las ballenas a cazar en mar abierto, donde la recolección de muestras para investigación es difícil. Antes, las ballenas pasaban sus veranos de manera confiable alrededor de las islas San Juan, donde trabaja Giles. Ya no. Ella desplaza su embarcación de 6,7 metros (22 pies) más al sur en otoño con la esperanza de tener la oportunidad de recolectar muestras.

Una persecución por mar y aire

El equipo se apiña en la pequeña embarcación y avanza a toda velocidad hacia donde los contactos de Giles han reportado avistamientos. Con las orcas a la vista, el piloto de drones y científico principal de la San Diego Zoo Wildlife Alliance, James Sheppard, lanza el dron desde la proa del barco.

Primero lo mantiene suspendido a gran altura para precisar la ubicación de una ballena y luego desciende hasta quedar a apenas unos 3 metros (12 pies) sobre la superficie. Se concentra en un macho adulto con una enorme aleta dorsal que atraviesa el agua. El chorro del soplido alcanza alrededor de 1,8 a 3 metros (6 a 10 pies) en el aire y es tan ancho como un balón de baloncesto, detalló Sheppard. Mientras la ballena respira, el dron se desplaza horizontalmente a través de las gotas que caen.

“Una vez que tenemos la muestra, es importante que devolvamos el dron al barco lo más rápido posible para que las muestras no se degraden con el viento y la luz solar”, explicó.

Las condiciones de este día de noviembre resultan difíciles. Con menos luz solar, las ballenas son más difíciles de ver, y buscan alimento y salen a la superficie de manera impredecible. Apenas prestan atención al dron, que también está equipado con cámaras para grabar video y sensores infrarrojos para captar la temperatura corporal de una ballena.

“Las pocas veces que realmente han notado el dron, simplemente se giran de lado, quizá lo miran unos segundos y luego siguen nadando. Para ellas, es solo una gaviota extraña que las ha estado siguiendo durante unos segundos”, dijo Sheppard, quien recientemente ganó un premio por su pilotaje e investigación.

Después del dron, le toca el turno a Eba. La perra de 11 años va directo a la proa y olfatea el aire, con la cabeza asomando más allá del barco. La sostiene con una correa Jim Rappold, esposo y compañero de investigación de Giles. Eba capta un olor, suelta unos quejidos y se mueve de un lado a otro en la proa para alertar sobre su hallazgo. Pero ese día, sus cuidadores humanos no pudieron encontrar las heces que ella olió.

Las muestras aportan datos esenciales sobre la salud de las ballenas

A lo largo de los años, el equipo ha recolectado cientos de muestras de heces y de aliento. Estas contienen información hormonal, bacteriana, fúngica, parasitaria y de ADN que se envía al laboratorio de la San Diego Zoo Wildlife Alliance para su análisis. Luego, los datos se compilan para crear perfiles de salud de orcas individuales.

“Si necesitamos intervenir, si necesitamos tener una conversación sobre algo que quizá deba ocurrir con un animal en particular, tenemos todo el historial de ese animal ahí mismo”, indicó Giles.

Al comparar con el paso del tiempo las hormonas del embarazo en las hembras, los investigadores han descubierto que muchas sufren abortos espontáneos. Eso se suma a una alta tasa de mortalidad de crías, como lo ilustran madres a las que se ha visto cargando crías muertas.

La difícil situación de las orcas residentes del sur contrasta con la de sus parientes que comparten estas aguas. Las orcas de Bigg están prosperando. Comen mamíferos marinos como focas, leones marinos y marsopas, que abundan en el mar de Salish. Algunas de sus hembras tienen crías cada dos años, señaló Giles. Solo la gestación tarda entre 17 y 18 meses.

Aunque las autoridades han tomado medidas para ayudar a las ballenas, como reducir el ruido de las embarcaciones, Giles sostuvo que la acción más importante es restaurar las corridas de salmón. Los salmones que desovan en el mar de Salish pueden viajar tan al norte como Alaska, donde son capturados, lo que impide que regresen a donde las orcas pueden interceptarlos.

“Nuestro trabajo es hacer retroceder el reloj”, concluyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP