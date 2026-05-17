Con seis jonrones, Guardianes apalean 10-3 a los Rojos para ganar la serie

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Kyle Manzardo de los Guardianes de Cleveland observa su jonrón en la quinta entrada ante los Rojos de Cincinnati el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Manzardo pegó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada y un batazo solitario en la quinta. Brayan Rocchio se voló la barda, mientras los Guardians soltaron el brazo en el día más caluroso de esta temporada en Progressive Field.

Es la primera vez que conectan seis jonrones en casa desde el 30 de abril del 2013. La última vez de visita fue en 2019 en el Estadio de los Yankees.

Cleveland es el tercer equipo en conectar seis jonrones en un juego esta temporada, uniéndose a Boston y Washington.

El cotizado novato Travis Bazzana sumó tres hits por Cleveland, que ganó dos de tres en la primera serie entre los equipos de Ohio en 2026.

La explosión de poder de Cleveland respaldó a Gavin Williams (6-3), quien ponchó a siete en seis entradas.

Elly De La Cruz conectó jonrón por Cincinnati. Los Rojos han perdido nueve de 10 como visitantes.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP