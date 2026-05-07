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Con jonrón y 4 impulsadas, Ruiz impulsa victoria 7-5 de Nacionales ante Mellizos

WASHINGTON (AP) — Keibert Ruiz conectó un jonrón, pegó dos dobles e impulsó cuatro carreras para liderar la victoria de los Nacionales de Washington el jueves 7-5 ante los Mellizos de Minnesota.

José Tena, baña a su compañero de los Nacionales de Washington Keibert Ruiz al ganar el juego ante los Mellizos de Minnesota el jueves 7 de mayo del 2026. (AP Foto/Nick Wass)
José Tena, baña a su compañero de los Nacionales de Washington Keibert Ruiz al ganar el juego ante los Mellizos de Minnesota el jueves 7 de mayo del 2026. (AP Foto/Nick Wass) AP

El cuadrangular solitario de Ruiz ante John Klein (0-1) desempató el juego 5-5 en la séptima entrada, y Curtis Mead añadió más tarde en ese inning un sencillo impulsor de una carrera. PJ Poulin (3-0) se llevó el triunfo como relevista, y Gus Varland consiguió cuatro outs para su cuarto salvamento.

Ryan Jeffers conectó un jonrón por Minnesota.

Brooks Lee abrió el marcador con un sencillo de dos carreras para los Mellizos en la segunda entrada, pero Kody Clemens fue puesto out en el plato por el jardinero central Jacob Young cuando intentó anotar con el elevado de sacrificio de Tristan Gray. Ese fue uno de varios errores cruciales de Minnesota.

Con dos outs en la tercera, Austin Martin se pasó de la tercera base en el doble de Jeffers y quedó atrapado en un rundown para el tercer out. Luego Washington empató cuando Ruiz conectó un doble que remolcó a Young y anotó con el elevado de sacrificio de Nasim Nuñez.

Gray puso arriba a los Mellizos 3-2 con un sencillo productor en la quinta, pero Ruiz conectó un doble de dos carreras en la parte baja, y con las bases llenas y un out, el segunda base Luke Keaschall y el jardinero derecho Matt Wallner dejaron caer entre ambos el elevado corto de Mead, lo que permitió que anotara otra carrera.

El jonrón solitario de Jeffers en la sexta puso el juego 5-4, pero el relevista cubano Orlando Ribalta ponchó a Byron Buxton con las bases llenas para mantener a Washington al frente. Después de que el bateador emergente Josh Bell empató con un doble impulsor en la séptima, Ruiz y los Nacionales respondieron con dos carreras rápidas.

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