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Con golazo de Álvarez, el Atlético golpea 2-0 al Barcelona en ida de cuartos de la Champions

BARCELONA (AP) — El Atlético de Madrid anotó dos veces después de que el Barcelona se quedara con 10 hombres para llevarse el miércoles una valiosa victoria 2-0 como visitante y tomar una ventaja en su duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Julián Álvarez (derecha) anota un gol de tiro libre para el Atlético de Madrid en la victoria 2-0 ante Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 8 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Monfort)
Julián Álvarez (derecha) anota un gol de tiro libre para el Atlético de Madrid en la victoria 2-0 ante Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 8 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Los azulgranas había encerrado al Atlético en su área cuando los locales recibieron un doble golpe que dejó al equipo de Hansi Flick con un hombre menos y abajo en el marcador justo antes del descanso.

La secuencia que cambió el partido comenzó cuando Giuliano Simeone, el hijo del técnico del Atlético, se escapó para enganchar un balón en profundida. El zaguero azulgrana Pau Cubarsí lo derribó al borde del área, con solo el arquero Joan García por delante. Tras mostrarle inicialmente a Cubarsí una tarjeta amarilla, el árbitro la cambió por roja después de una revisión en video.

La situación empeoró para el Barça segundos después, cuando el atacante argentino Julián Álvarez colocó con efecto el tiro libre resultante por encima de la barrera defensiva y superó a un García que voló en vano para el 1-0 a los 45 minutos.

“Esa jugada condicionó. El gol de ellos lo cambia un poco", manifestó Ronald Araújo, el zaguero uruguayo del conjunto catalán.

Lamine Yamal y Marcus Rashford intentaron reanimar al Barça en el Camp Nou y mantuvieron la presión sobre el Atlético pese a la inferioridad numérica.

Pero ese intento de reacción se vino abajo cuando el suplente Alexander Sorloth se zafó de la marca de Gerard Martín y remató a la red un centro de Matteo Ruggeri para ampliar la ventaja a 20 minutos del final.

El partido de vuelta se jugará en Madrid el martes.

“La semifinal está muy lejos, a 90 minutos o más”, advirtió el delantero colchonero Antoine Griezmann. "Tranquilidad, confianza y pies en el suelo”.

Araújo afirmó que el Barça es capaz de revertir la eliminatoria: “Es difícil en su campo y, si hay alguien que puede hacerlo, somos nosotros. Hay que tener mentalidad positiva y que puedan confiar en nosotros. Vamos a ir a buscar la remontada”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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