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Comienza la instalación de césped en el MetLife Stadium antes del Mundial

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Los trabajadores han comenzado a instalar el césped en la cancha del estadio MetLife, sede de ocho partidos del Mundial, incluida la final del 19 de julio.

Una cuadrilla de trabajadores instala el césped que se utilizará en el Mundial en East Rutherford, Nueva Jersey, el jueves 7 de mayo de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
Una cuadrilla de trabajadores instala el césped que se utilizará en el Mundial en East Rutherford, Nueva Jersey, el jueves 7 de mayo de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

La FIFA está utilizando dos tipos de superficies para el torneo ampliado de 48 selecciones y a 104 partidos, que comienza el 12 de junio y se disputará en 11 sedes en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

Se utilizará césped Bermudas en las sedes de temporada cálida: East Rutherford, Nueva Jersey; Guadalajara, México; Kansas City, Missouri; Miami Gardens, Florida; Monterrey, México, y Santa Clara, California

El Raigrás perenne mezclado con pasto azul de Kentucky se empleará en lo que la FIFA indicó que eran sedes de temporada fría y recintos bajo techo: Arlington, Texas; Atlanta; Foxborough, Massachusetts; Houston; Inglewood, California; Ciudad de México; Filadelfia; Seattle; Toronto, y Vancouver, Canadá.

La FIFA informó que el césped para los estadios y también para los sitios de entrenamiento se produjo y se cosechó a partir de hace unos 10 meses en 10 granjas en Canadá, México y Estados Unidos.

La instalación en el MetLife de unos 600 rollos de césped cultivado en Carolina del Norte comenzó el miércoles, con el objetivo de completarla a última hora del jueves. Se colocaron entre 18 y 24 pulgadas de arena junto con Permavoid, una tela permeable, seguida de una capa de vacío y ventilación, luego más arena y después el césped. Se utiliza un cosido artificial entre los rollos.

El MetLife, casa de los Giants y los Jets de la NFL, suele tener una superficie de césped artificial. Además, se retiraron 1.740 asientos en las esquinas a fin de abrir espacio para un campo de fútbol y el margen que permite tomar impulso para los saques de esquina. La capacidad récord del estadio para un evento deportivo fue de 83.367 para un partido Jets-Giants en octubre de 2023.

La FIFA exige un campo de 68 por 105 metros para los partidos del Mundial, aunque ese requisito fue ignorado por algunas sedes durante el torneo de 1994 en Estados Unidos.

“Empezamos anoche aproximadamente a las 4, a las 5. Ayer hubo 14 camiones en el lugar", relató el gerente sénior de canchas de la FIFA, David Graham. "Terminamos alrededor de las 2 de la mañana Luego continuamos a las 11 de esta mañana con otros 13 camiones. Por ahora va según lo previsto. Tuvimos un pequeño retraso por el clima anoche, pero aparte de eso hemos ido a tiempo”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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