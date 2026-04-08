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Comienza en Holanda el juicio a un sirio acusado de tortura en la guerra civil de Siria

LA HAYA, Holanda (AP) — Un hombre sirio acusado de crímenes de lesa humanidad negó el miércoles decenas de cargos de tortura y violencia sexual en la apertura de su juicio en Holanda.

ARCHIVO - Un niño pisa fotografías del presidente de Siria, Bashar Assad, y su difunto padre, Hafez Assad (derecha), en Salamiyah, al este de Hama, Siria, el 7 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ghaith Alsayed, archivo)
ARCHIVO - Un niño pisa fotografías del presidente de Siria, Bashar Assad, y su difunto padre, Hafez Assad (derecha), en Salamiyah, al este de Hama, Siria, el 7 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ghaith Alsayed, archivo) AP

El hombre, de 58 años e identificado solo como Rafiq al Q. de acuerdo con la normativa de privacidad del país, sostuvo que existe una conspiración en su contra y rechazó las acusaciones de ser partidario del expresidente sirio Bashar Assad. Los fiscales del Tribunal de Distrito de La Haya afirmaron que era miembro de la Fuerza de Defensa Nacional, afín al mandatario, y que trabajó como interrogador principal del grupo paramilitar durante la guerra civil en el país.

El acusado dijo que las nueve víctimas del caso, los testigos y la policía holandesa mentían. “Todos ellos están conspirando contra mí”, manifestó a través de un intérprete.

En su declaración ante los jueces señaló que había trabajado como funcionario en la ciudad de Salamiyah, en el centro de Siria, y negó haber participado en torturas.

Durante un intercambio, el hombre intentó presentar pruebas agitando una hoja de papel ante el juez que presidía el tribunal. Su abogado, André Seebregts, indicó que no estaba claro de qué prueba se trataba, a lo que el acusado respondió: “No le cuento todo a mi abogado”.

El juicio se basa en la jurisdicción universal, un principio jurídico que permite procesar a sospechosos por delitos internacionales como crímenes de guerra aunque se hayan cometido en otro país.

El acusado solicitó asilo en Holanda en 2021 y vivía en el pequeño pueblo de Druten, en el este del país, cuando fue detenido en 2023.

Holanda ha procesado a varios sirios por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto sirio. En 2024, un tribunal condenó a un exmiembro de alto rango de una milicia progubernamental siria por detención ilegal y complicidad en tortura. Otro sirio fue condenado en 2021 por crímenes de guerra por su papel en la ejecución sumaria de un prisionero.

El conflicto sirio comenzó con protestas pacíficas contra el gobierno de Assad en marzo de 2011, pero rápidamente se transformó en una guerra civil a gran escala, que duró casi 14 años, tras la brutal represión del gobierno contra los manifestantes.

En 2024, insurgentes encabezados por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, del ahora presidente interino Ahmad al-Sharaa, avanzaron hacia Damasco y derrocaron a Assad. Desde entonces, al-Sharaa, exlíder de la filial de Al Qaeda en Siria, ha mejorado los lazos con Occidente y el año pasado se convirtió en el primer jefe de Estado sirio en visitar Washington desde la independencia del país en 1946.

Holanda y Canadá han presentado sendos casos contra Siria ante el máximo tribunal de Naciones Unidas, acusando a Damasco de una campaña para torturar a sus propios ciudadanos durante años. En 2023, la Corte Internacional de Justicia ordenó al gobierno “tomar todas las medidas a su alcance” para prevenir la tortura.

Las audiencias continuarán durante otras dos semanas y se espera que el tribunal emita su veredicto el 9 de junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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