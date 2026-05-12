Comienza el Festival de Cine de Cannes, estas son las películas clave que debutan

El espectáculo de la Costa Azul será anfitrión, a partir del martes, de algunas de las películas más esperadas del año en un desfile constante de alfombras rojas y estrenos de alto voltaje. Este año, los estudios de Hollywood se mantienen en gran medida al margen. Pero desde hace más de 78 años, Cannes ha sido una vitrina sin parangón, y un circo bañado por el sol, para algunas de las mejores obras del cine.

El año pasado eso incluyó nominadas al Oscar como “Sentimental Value” ("Valor sentimental"), “O Agente Secreto" y “Yek tasadof-e sadeh” ("Un simple accidente"). Este año es igual de probable que produzca una cosecha de aspirantes. En años recientes, películas como “Parasite” ("Parásitos") y “Anora” se estrenaron en Cannes y luego ganaron el Oscar a mejor película.

Quien preside el jurado que decide la Palma este año es el cineasta surcoreano Park Chan-wook. En la ceremonia de apertura del martes, Cannes también otorgó una Palma de Oro honorífica a Peter Jackson. Más adelante, Barbra Streisand recibirá otra.

Así que habrá mucho que seguir de cerca en el Cannes de este año, incluido “The White Lotus”. La serie de HBO ha llegado a la Croisette, el famoso paseo marítimo de la ciudad mediterránea, para rodar su cuarta temporada.

Na Hong-jin no es tan conocido como algunos de sus colegas cineastas coreanos, pero podría estar a punto de vivir su gran momento este año. Su más reciente trabajo es un thriller de ciencia ficción gestado durante mucho tiempo que, según el director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, “cambia de género constantemente”. El reparto reúne estrellas coreanas y de Hollywood, entre ellas Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander y Taylor Russell.

“Paper Tiger”

Aunque al principio no se anunció como parte de la lista de películas en competencia del festival, el más reciente drama de James Gray ambientado en Queens se añadió posteriormente. Y de inmediato se convirtió en una de las películas estadounidenses más esperadas y con más estrellas del festival. Gray, el cineasta de “Armageddon Time” y “The Immigrant”, cuenta una historia sobre dos hermanos (Adam Driver, Miles Teller) que se ven envueltos con la mafia rusa. Scarlett Johansson coprotagoniza.

“Fjord”

El director rumano Cristian Mungiu es un peso pesado del cine europeo por películas como la ganadora de la Palma de Oro de 2007 “4 luni, 3 saptamâni si 2 zile” ("4 meses, 3 semanas, 2 días") y “R.M.N.” de 2022. Sebastian Stan y Renate Reinsve protagonizan su más reciente filme como una pareja rumano-noruega que se muda al remoto pueblo natal noruego de la esposa.

“Teenage Sex and Death at Camp Miasma”

Jane Schoenbrun se ha consolidado rápidamente como una voz esencial del cine estadounidense contemporáneo con “I Saw the TV Glow” (2024) y “We’re All Going to the World’s Fair” (2021). En la sección Un Certain Regard, la nueva película de Schoenbrun es protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson en una historia sobre la realización de una película slasher.

“Fatherland”

El cineasta polaco Paweł Pawlikowski es más conocido por un par de dramas de época en blanco y negro, poderosamente concisos: “Ida” y “Cold War”. Con su más reciente, suma tres. Hanns Zischler interpreta al autor alemán Thomas Mann en un viaje por carretera tras la Segunda Guerra Mundial. Lo acompaña su hija, interpretada por Sandra Hüller.

“All of a Sudden”

El autor japonés Ryusuke Hamaguchi debuta en francés. La obra de Hamaguchi de 2021, “Drive My Car”, hizo historia al convertirse en la primera película japonesa nominada a mejor película. Su continuación de 2023, “Evil Does Not Exist”, también fue aclamada. “All of a Sudden”, protagonizada por Virginie Efira y Tao Okamoto, trata sobre una directora de una residencia de ancianos y un dramaturgo japonés con una enfermedad terminal.

“Sheep in the Box”

Venerado desde hace tiempo por su delicado humanismo, el cineasta japonés Hirokazu Kore-eda presentará su más reciente trabajo. Kore-eda ya ganó la Palma de Oro, por “Shoplifters” (2018). Pero sus tres décadas haciendo cine lo han convertido en un director imprescindible, de una ternura exquisita. La cinta de ciencia ficción “Sheep in the Box” trata sobre una pareja que llora la pérdida de su hijo y adopta a un robot humanoide bebé.

“The Man I Love”

Antes de que la película de Gray entrara en competencia, “The Man I Love” de Ira Sachs era la única selección estadounidense. Llegando poco después de “Peter Hujar’s Day” de Sachs, con Ben Whishaw, “The Man I Love” tiene a Rami Malek como protagonista en el papel de un actor con una enfermedad que amenaza su vida en el Nueva York de los años 80, que se prepara para lo que podría ser su última actuación.

“L'inconnue"

El cineasta francés Arthur Harari coescribió hace tres años la ganadora de la Palma de Oro “Anatomie d'une chute” ("Anatomía de una caída") con su pareja, Justine Triet. En "L'inconnue", Harari dirige y coescribe una película sobre un fotógrafo que, después de fotografiar a una mujer en una fiesta y luego seguirla, despierta en el cuerpo de ella. Protagonizada por Léa Seydoux.

“Minotaur”

El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev ha estado detrás de algunos dramas de enorme fuerza, incluidos “Leviathan” (2014) y “Loveless” (2017), ambos nominados al Oscar. Tras una experiencia cercana a la muerte durante la pandemia, Zvyagintsev regresa a Cannes con la historia de un ejecutivo empresarial en crisis en la Rusia rural.

“John Lennon: The Last Interview”

El documental de Steven Soderbergh sobre la última entrevista de John Lennon, concedida en el Dakota de Nueva York poco antes de que lo mataran, generó titulares después de que Soderbergh reconociera haber usado inteligencia artificial para ilustrar algunas de las reflexiones más filosóficas de Lennon. Pero la película, que se presenta en Cannes como proyección especial, promete ofrecer una intimidad sin precedentes con el gran Beatle.

“Amarga Navidad”

Pedro Almodóvar está entre los cineastas más habituales en Cannes. En este festival, presentará “Amarga Navidad”, un melodrama de múltiples capas sobre el cine, el duelo y el envejecimiento. Tras debutar en inglés con “The Room Next Door” ("La habitación de al lado"), protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, Almodóvar regresa a su España natal con una de sus películas más personales hasta la fecha. ___

Para más cobertura del festival de Cannes de este año, visite: https://apnews.com/hub/cannes-film-festival

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP