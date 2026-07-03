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Comandante de OTAN: Europa cubrió mayoría de vacíos por recortes de equipo militar de EEUU

BRUSELAS (AP) — Los países europeos que conforman la OTAN han cubierto la mayoría de los vacíos creados por una decisión de Estados Unidos de reducir sus aportes militares en tiempos de crisis, declaró el viernes el principal comandante de la alianza militar a The Associated Press.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se prepara para pronunciar un discurso durante el evento America 250, en Bruselas, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Virginia Mayo)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se prepara para pronunciar un discurso durante el evento "America 250", en Bruselas, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Virginia Mayo) AP

El general estadounidense Alex Grynkewich instó a los europeos a poner más equipo a disposición luego que Estados Unidos señaló el 3 de junio que ya no aportará al continente, entre otros recursos, un portaaviones y buques de apoyo, aviones de reabastecimiento en vuelo y decenas de cazas.

También empezó a evaluar planes de respaldo en caso de un ataque contra Europa.

El llamado Modelo de Fuerzas de la OTAN es el Plan A de la alianza para poner a disposición fuerzas de los 32 países miembros en tiempos de paz, crisis o guerra. Establece los recursos militares a los que los comandantes pueden recurrir por fases durante los primeros seis meses de cualquier conflicto.

“En cuestión de semanas, los aliados europeos han cubierto en gran medida las brechas que dejaron las reducciones de Estados Unidos al Modelo de Fuerzas de la OTAN”, afirmó Grynkewich, días antes que el presidente estadounidense Donald Trump y sus homólogos se reúnan para una cumbre el 7 y 8 de julio en Turquía, donde la planificación de fuerzas ocupará un lugar destacado en la agenda.

“Y en esas pocas áreas en las que no lo han hecho, en las que actualmente no cuentan con una capacidad equivalente para reemplazarla, estamos analizando capacidades alternativas con un efecto comparable”, añadió Grynkewich. No ofreció detalles.

En una decisión que tomó por sorpresa a muchos aliados, el Pentágono informó a sus aliados de la OTAN que ya no aportará tanto, ya que concentra su atención en posibles amenazas en otros lugares, en particular de China en la región indopacífica.

Los aliados europeos y Canadá revisaron sus inventarios para ver qué podrían ofrecer si alguno de ellos fuera atacado. El Reino Unido, por ejemplo, ha puesto un segundo portaaviones y cazas F-35 en un nivel más alto de alistamiento para su uso en emergencias.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha restado importancia al impacto de la decisión del gobierno de Trump. Considera que Estados Unidos trasladará más recursos a Europa si surge un conflicto, tal como lo hizo para la guerra con Irán.

“Esto no se trata de dónde están ubicadas actualmente las fuerzas y los recursos”, declaró Rutte el mes pasado. “Se trata de quién hará qué si se activaran nuestros planes de defensa. Así que, digamos, en caso de una situación del Artículo 5”.

Bajo la garantía de seguridad colectiva de la OTAN —el Artículo 5 de su tratado fundacional—, los 32 aliados se comprometen a que un ataque contra uno de ellos será considerado un ataque contra todos. No los obliga a proporcionar apoyo militar, aunque muchos probablemente lo harán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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