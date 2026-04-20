Colombia investiga ataque letal contra producción de TV "Sin senos sí hay paraíso"

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo a la prensa el lunes que no se habría tratado de un hurto o un hecho sicarial, sino de una “agresión protagonizada por una persona que, al parecer, tenía una condición de salud mental”.

La policía reportó que en la tarde del sábado, un hombre agredió con un arma cortopunzante “sin mediar palabra” a un integrante de la producción de la serie de televisión que se rodaba en la localidad de Santa Fe, ubicada en el centro-oriente de la ciudad.

Videos de una cámara de seguridad divulgados por la prensa local muestran el momento en que un hombre saca el arma y ataca en el cuello a la primera víctima, quien estaba de pie frente a la reja de un parqueadero.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, dijo el sábado que, posterior al ataque inicial, varias personas salieron en defensa de la víctima y el “victimario causa heridas a dos personas más”. Una de ellas falleció y la otra fue remitida a un centro médico.

Las autoridades capturaron a cuatro personas tras el ataque, dos de las cuales fueron finalmente judicializadas por su presunta participación en la muerte del atacante. El alcalde consideró que los capturados actuaron en “legítima defensa”, pero indicó que será la justicia quien lo defina.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, detalló que el presunto atacante era una persona con antecedentes de "comportamientos violentos asociados a su salud”, que debió ser tratado a tiempo por el sistema de salud.

TIS Studios, productora de “Sin senos sí hay paraíso”, emitió un comunicado el domingo de condolencias en el que aseguró que los hechos “ocurrieron en un área externa al lugar de filmación y fueron ocasionados por una persona ajena a la producción”. La Asociación Nacional de Trabajadores Audiovisuales, sindicato del gremio, pidió la víspera la suspensión del rodaje hasta que se esclarezcan los hechos. Además, dijo que el ataque “nos obliga como sector a reflexionar profundamente sobre las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo”, pidiendo que los sets de rodaje sean “espacios seguros”. FUENTE: AP