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Colombia expulsa a Ecuador a peligroso cabecilla de la banda criminal “Los Tiguerones”

QUITO (AP) — Tras permanecer prófugo por siete años, uno de los principales cabecillas de la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones llegó a Ecuador expulsado desde Colombia y fue trasladado el sábado a una prisión para cumplir su condena, informaron las autoridades.

Galo Javier Suárez Román, alias “Gato Negro”, considerado por la policía como un delincuente de “alto valor”, tenía orden de captura internacional y constaba en la lista de los más buscados dentro del país andino.

Su amplio prontuario incluye delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato, suplantación de identidad y evasión.

Luego de escapar de un centro médico en 2019 —a donde fue llevado por una herida causada durante una riña en prisión—, “Gato Negro” se trasladó a Colombia, donde bajo una “nueva identidad” llevaba una “una vida de millonario”, declaró a la prensa el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

Su captura se produjo cuatro días atrás en Barranquilla, en una operación conjunta entre autoridades de Colombia y Ecuador, con el apoyo de Estados Unidos.

La casa en que residía estaba valorada en 1,5 millones de dólares, contaba con varios vehículos de alta gama y un equipo de 11 personas para su anillo de seguridad, precisó Reimberg.

Tras su arribo a la media noche, “Gato Negro” fue trasladado el sábado a una cárcel en la costera provincia de Santa Elena, donde continuará pagando una condena vigente de 26 años por asesinato.

Suárez Román había asumido el mando de la organización del crimen organizado “Los Tiguerones” tras la captura en 2024 en España de su máximo líder William Alcívar, alias “comandante Willy” , pese a que Alcívar fue liberado posteriormente.

Los Tiguerones integran un listado de 22 bandas criminales designadas en 2024 por el gobierno como “terroristas”, tras declarar un conflicto armado interno en medio de una arremetida violenta que incluyó la irrupción armada a un canal de televisión cuando transmitía en vivo.

La justicia de Ecuador sentenció a miembros de esa organización como culpables del hecho. La banda está señalada por delitos como narcotráfico, minería ilegal, sicariato, homicidios y secuestros.

FUENTE: AP

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